Haut an 12 Deeg ass den ominéise 14ten Oktober, de Walsonndeg. Eng Dosen Deeg Zäit also nach fir d’Politiker am Land Walkampf fir sech an hir Partei ze maachen. Mä vun engem richtege Walkampf si mer dës Kéier Liichtjoren-wäit ewech, mengt de Joel Detaille an engem Commentaire.

Walkampf? Wéi ee Walkampf…?! E Commentaire vum Joël Detaille



Déi politesch Ausernanersetzung vu Parteie viru Walen, esou steet d’Definitioun vum Wuert „Walkampf“ am däitschen Duden, oder dem franséische Larousse.

Eng Ausernanersetzung also, en Debat, e Sträit mat Argumenter, Propaganda mat Fakte fir déi eege Saach, jee d’Méiglechkeet sech vun deenen aneren ofzegrenzen, an dem Wieler ze weise, firwat ee fir si a net fir déi aner soll stëmmen.Wann mer dat momentan iwwerhaapt hunn, wat ech staark unzweiwelen, dann ass et eng Zorten, ech nennen et mol "Eizi-Eizi-Walkampf".

Frontal-Attacke vun enger Partei géint eng aner sinn, op d’mannst wat déi grouss Parteien ugeet, inexistent. Kee wëll sech mat deem aneren eng méiglech Koalitiounszopp versalzen.



Blo-Rout-Gréng si sech guer net méi sou gréng, mä wann et herno duergeet, firwat net awer zu 3 weider regéieren. Also misst ee jo, an der Theorie, sech vehement géint d’CSV stellen. Mécht awer kee vun den 3 - déi Geschicht vun der Zopp versalze wéi gesot.



Well regéiere wëll jiddereen. Sech 5 Joer op der Oppositiounsbänk langweilen ass keng Optioun. wat och gutt ass – kee geet jo a Wale fir déi net wëllen ze wannen. Mä a Wale goen, fir se net ze verléieren, dat ass eng aner Saach.

An sou hält mol léiwer jidderee sech gär den Diwi vum Koalitiounsbett mat der CSV sou waarm wéi méiglech. Déi hate jo schliisslech an de leschte Sondagë kënnen zouleeën. Ergo, et gëllt sech un déi ze halen.



Dat mécht och eng ADR, sou haartnäckeg wéi et nëmme geet, obwuel de Plang vun der CSV näischt mat der selwer-ernannter Alternativ ze di schéngt ze hunn.

Iwwerhaapt muss een net verstoen, firwat d’CSV eng dach éischter "timide" Wahlcampagne fiert. Firwat net offensiv, mat den décke Verbal-Kanounen op déi läscht 5 Joer Gambiapolitik schéissen?! Schliisslech goufen dach grad déi Chrëschtlech-Sozial viru 5 Joer vun den aneren 3, eegenen Aussoen no, hannergaangen.

Vläicht, hofft een op d’Spréchwuert : „Wann een dech blesséiert, bleif roueg a laach weider, d'Karma reegelt dat schonn.“ Derbäi kënnt dann nach en zweete Facteur, deen e richtege Wahlkampf schwiereg bis onméiglech mécht.

Bis dëse Weekend hu schonn zegdausend Leit per Bréifwahl ofgestëmmt, fir de 14ten net de lästege Wee an d’Wahl-Kabinn mussen ze maachen. D’Wahlprogrammer vun den eenzele Parteie koumen awer nawell spéit genuch, fir sech e kloert Bild kënnen ze maachen. Respektiv ginn déi eenzel Themefelder jo schéi gemittlech a Salami-Taktik eréischt virgestallt.

4 Woche Wal-Campagne-Zäit schéngen deemno hautdesdaags vläicht e bësse kuerz. Schliisslech ass et deene Leit, déi hir Enveloppe scho fortgeschéckt hunn, relativ pupegal, wat an de nächsten 12 Deeg nach politesch "geschach-spillt" gëtt – si hu jo hire Choix scho getraff.

Do kënnen d’Kandidaten op nach sou villen Dëppefester, Aweiungen, Éierewäiner oder Sportsmanifestatioun defiléieren.

Jidderee natierlech just a sengem Walbezierk – an do och gär emol parteiiwwergräifend, Haaptsaach et gëtt sech gewisen. Jidderee wëll jo weisen dass e sech fir d’Regioun asetzt a net géint en anere Politiker an deem seng Iwwerzeegungen.

Dat wier jo Walkampf, an et gëtt net gekämpft, ma ofgewaart.