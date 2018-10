Wéi all Joers, huet de Lëtzebuerger Filmfong och e Méindeg de Moien eng Pressekonferenz organiséiert, dës Kéier fir de Bilan vum Joer 2017 virzestellen. Et ass ëmmer nees déi nämmlecht Übung: de Fong weist a wéi eng Filmprojete, wéi vill Suen investéiert goufen. Eng Routine quasi, déi dëst Joer alles anescht wéi normal war. Eng Stonn an 52 Minutten huet dës Pressekonferenz gedauert. De Constat: et rumouert an der Filmzeen. Een Tëscheruff vum Annick Goerens.

© Eric Steichen / RTL

Den Tëscheruff vum Annick Goerens



D'Nervositéit loung an der Loft. Scho bei der Entrée an de Casino Forum d'Art Contemporain an der Ënneschtgaass an der Stad konnt ee feststellen, dass hei eng méi lass war wéi eng „banal“ Pressekonferenz, wou einfach déi neiste Chiffere presentéiert ginn. Am Sall ware gefillt 50 Leit, dovunner héchstens 10 Journalisten. Direkt no der Pressekonferenz wäre Mini-Assisen, huet den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden am Ufank erkläert. Dat hätt een elo schonn e puer Joer esou gemaach. Interessant ass awer, dass 2/3 vun de Leit no der Pressekonferenz fort waren. Wéi mir héieren hunn, wäre vill Leit aus dem Secteur op d'Plaz getrommelt ginn, fir der Presse Ried an Äntwert ze stoen.

Dorunner dierften déi zwee rezent Artikele vun der Noriichteplattform Reporter Schold gewiescht sinn, déi d'Zuele vum Secteur méi genee ënner d'Lupp geholl hunn an de Problem ugeschwat hunn, dass et un finanzieller Rechenschaft feelt. Och hei op der Antenne hunn mir Froen opgeworf, notamment iwwer de Comité de sélection, d'Attributioun vun de Suen an d'Kontroll, déi dacks feelt. Verschidden Deputéiert hunn och schonn iwwer d'Jore parlamentaresch Froen zu deem Sujet gestallt. D'Äntwerte waren deemno net zefriddestellend.

Dass sech de Filmfong eis Kritik zu Häerz hëlt, kann ee vläicht net soen, ma op d'mannst kënnt se un, sou dass e Méindeg dann och direkt um Ufank erkläert gouf, wéi d'Sëtzunge vum Zitat „mysteriéise Comité de sélection“ géinge fonctionnéieren.

Et wär alles ganz transparent, seet de Guy Daleiden, deen nervös war, ëmmer nees u sengem Schal gespillt huet a versicht huet, mat e puer Schlippercher Kaffi d'Nervositéit ze verstoppen. Et wär also transparent, ma d'Decisioune vum Comité de sélection, also mat wéi vill Punkten ee Filmprojet wéi vill Sue kritt, déi géingen net verëffentlecht ginn. Bei der Steierverwaltung géing schliisslech och näischt verëffentlecht ginn. Dobäi kann nach eng Kéier betount ginn, dass et hei em ëffentlech Sue geet an dass ech just wëll wësse firwat een Film 2.562.000 Euro kritt an den Aneren 1.530.000 Euro. Ech wëll am Prinzip just verstoen, wou meng Steiergelder investéiert ginn an net hannerfroe firwat. De "Firwat" ass mir kloer: et ass e schwieregen Business, dee vill Suen fir d'Produktioun braucht. Punkt.