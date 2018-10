© Eric Steichen/RTL

Hëllef ?....Jo Hëllef. Ech hunn de Bréif opgemaach. Ah Jo, wéi ëmmer nees de Walbüro 9.

Hannendrun ee Blat, mat, well ech wielen am Süden, eng Bläiwüst mat 10 Lëschten, also 230 Kandidaten.



Mamm oh Mamm, vun deene Leit kennen ech emol keng 10%. Op verschiddene Lëschte vläicht eng Persoun, och wann déi nëmmen duerch een Amateurismus a Gefuddels opgefall ass.



Wat wëllen déi 230 Leit do vu mir? Gewielt ginn?



Ma jo dann, kucke mir emol, no wéi enge Kritären ech soll/wëll wielen.



D'Lëscht ukräizen ass zënter de Wale vun 1994, spéitstens deene vun 1999 passé. Et gëtt zënterhier monter panachéiert. Do kann een entgéint halen, dass eng Lëscht ukräizen deen eenzege richtege politesche Choix ass.



Mä apropos Choix. Fir wat sti se dann eis Parteien.



Ah Jo: Et komme Schlagwierder wéi Educatioun, Mobilitéit, Wuesstem, Landesplanung. Vergläicht een d'Walprogrammer, fënnt ee méi oder manner uni sono grouss Annoncen wéi de Wuesstem muss duerch d'Landesplanung gesteiert ginn, dat kéim dann och der Mobilitéit zegutt. Dat hate mer dach schonn emol viru laanger, laanger Zäit. Deemools war de mageschen Therm IVL. Dir erënnert Iech bestëmmt un déi komplizéiert Wuert-Konstruktioun " integratiivt Verkéiers-a Landesentwécklungskonzept". Also du déjà vu.



Ok mir hunn ewell d'Plans sectoriels, d'Gemengen dokteren un hire PAGen. Mä och do gëtt et hei an do een Hoken.



Beim Logement sinn et Proposen, méi op méi klengem Raum ze bauen oder méi an d'Héicht. Wann dat op Parteireuniounen erausposaunt gëtt, kënnt freneteschen Applaus, och vum Buergermeeschter vun enger Stater Nopeschgemeng, dee bei sech an der Märei awer, trotz neiem PAG, vereelzte PAPen d'Prioritéit gëtt an domadder verhënnert, dass méi Wunnraum geschaf gëtt.



Also nach emol Hëllef, mat de Walprogramme kann ech net all ze vill ufänken.



Da lauschtere mir emol an d'Walcampagnen eran. Mä wéi eng Walcampagne? Se besteet ausser e puer flotte Face-à-Facen a Ronndëschgespréicher aus Teflon pur. Et leeft alles laanscht.



Ok Sturm, da wiel déi Kandidaten, déi där zousoen. Nach emol ganz haart Hëllef gejaut. Wéi gesot déi meescht soe mir Näischt. Ech hu Kollegen, déi ware verwonnert, dass deen een oder anere schonn an der aktueller Chamber siegéiert. Opgefall si se kaum. Do koum mir déi bësseg Remark, dass dat Hautdesdaags duergeet fir Staatssekretär an engem net grad wichtege Ministère ze ginn.



Kee Wonner, dass déi al Polit-Dinosaurier op hire Still peche bleiwen, wa vun der nächster Generatioun net vill kënnt.



Dajee Sturm, du muss jo awer eppes ukräizen. Ok, dann huele mir de Kritär Kompetenz. ...mmhh. Ween Näischt weist, kann net ageschat ginn. Also schonn nees "Choix réduit". Ofgesinn dovunner, géif et mech net stéieren, wann ech Leit aus anere Bezierker kéint wielen, déi ech effektiv fir kompetent halen.



Oh, et gëtt jo nach de Facteur Sympathie. Mä wat huet dat mat Politik ze dinn. Et ass wéi am Betrib, léiwer ee kompetenten a gerechte Chef, wéi een, dee just sympathesch ass. Wann nieft kompetent a gerecht och nach sympathesch derbäi kënnt, "tant mieux". Also sinn ech genau esou schlau, wéi virdrun.



An den Owend wann ech duerch d'Land fueren, grinse si mech nees op all puer Meter un, déi Gesiichter op de Walplakater. E Gléck, dass et scho méi fréi ufänkt däischter ze ginn.