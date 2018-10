Walkampf ouni Krampf: Commentaire vum Roy Grotz



O, wat hätten dat flott, interessant Wochen kéinte ginn - e Concours d'idées - e Cortège vu Propositiounen a Virstellungen, wéi sech Lëtzebuerg op déi nächst Joerzéngte preparéiert - en Ewechkomme vum "Wéi ee Kapp wielen Ech?" - hin zum Programmateschen - hin zur Konfrontatioun mateneen.Mir - d'Press am Allgemengen - hu Formater gesicht a gesicht, offréiert an offréiert - ewech vun de laangootmegen Table-ronden hin zu Face-à-facen, zu Dueller vun de Walprogrammer - hin zu de Leit, déi hire Choix mussen ma um Sonndeg.A wat krute mer?Laang, laang Versammlunge viru Méint ewell mat de Parteiwalkampfmanager a soi-disant selwer-ernannte Strategen a Riedeschreiwer, déi mengen, wa se zwee schlau Bicher gelies hunn, dat och ëmsetzen ze kënnen.An déi da guer et esou frou waren, fir ewechzekomme vun de groussen Debatten - ëmmerhi mat dës Kéier 10 Lëschten ëm den Dësch - gëschter Mëtteg nach hu mer um Radio héieren, zu wat dat féiert - ganzer 7 Minutte pro Kandidat.An dann de Combel: Trotz offréierte Face-à-facë schloen et Leit wéi Bettel oder Wiseler zum Beispill aus, fir géint aner Kandidaten unzetrieden, wéi géint sech selwer - den Haushär aus dem Staatsministère an den Challenger a soss näischt!A dach - elo gläich héiere mer de Claude Wiseler ëmmerhin an der Konfrontatioun mam Felix Braz, eng Gespréichsronn dëse Freideg mat sengem Vize-Premier Etienne Schneider wollt de Premier op dëser Antenne net agoen - ech iwwerloossen et lo Iech, heirop eng Äntwert ze fannen - ech hunn awer meng Virstellungen.D'Konfrontatioun Wiseler-Bettel e Freideg op der Tëlee hutt dach sécher gehollef bei der Decisioun dëse Sonndeg ... oder éieren net?!Iwwerhaapt missten dach d'Kandidaten - ob se Asselborn, Ferber, Boever, Delcourt oder Zens heeschen - elo nach emol sou richteg Gas ginn dës Woch - ëmmerhin decidéiere sech dem RTL-WORT-Politmonitor no e Véierels vun de Wieler nach dëser Deeg respektiv an der Walkabinn.Et bleift also alles weider op - och wann d'Frequenz vun den Aweiungen dës Woch drastesch erofgeet.Ech si mer sécher, dass lo d'Parteien op hir Haaptwalmessagë setzen an dës och deklinéieren an erklären - Dir frot mech wat - abee ... ech ginn e puer Tipps, nämlech z'erklären, firwat d'Parteien op genee dëse Punkte bis dato nach séier wéineg ëmgesat hunn respektiv konkret Mesurë schëlleg bloufen: D'LSAP mam generaliséierten Tiers-payant, Mindestloun an dem Ëmverdeele vum Räichtum, déi Gréng mam Erausklammen aus dem Tanktourissem, dem Erofsetze vun Nuetsvollen, manner Baue vu Contournementen oder der ekologescher Steierreform, d'DP mam Logement, wou d'Präisser duerch de Plafong ginn, oder dem Indexéiere vum Kannergeld - nada bis net vill!D'CSV da mat konkrete Proposen, wat d'Reform vu Renten a Pensiounen ugeet, respektiv der Diskrepanz tëscht der Propos vun 20% Betribsbesteierung an dann awer der Maxime vum "gedrosselten, kontrolléierte Wuesstem".Maacht Iech selwer e Bild, wat versprach gouf a wat gehalen - liest nach emol d'Walprogrammer - op d'mannst d'Resuméen ... a wa mer da Chance hunn - lauschtert och nach d'eenzel Kandidaten op eiser Antenn dës Woch.Reegelrecht traureg stëmmt mech d'Depolitiséierung vun all deem - d'Verlagere vun der Campagne op d'sozial Reseauen, wou Fotoe mat Déieren a Kalbasse besser ukommen wéi d'Positionéiere fir Sujeten.