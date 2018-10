Mir sinn am Joer 2068. Eist Land ass an Tëschenzäit mat décke Brieder zougeneelt.Wat ass geschitt, frot der Iech?Mir musse wäit zeréck goen.De 14. Oktober 2018 ware Parlamentswahlen - iwwregens déi lescht zënterhier. Et hat sech eng nei politesch Mëtt forméiert.Si huet haushéich gewonn a koum wéi dat an enger Demokratie 2018 sou Usus war un d'Muecht.De gréissten Deel vun de Membere vun där neier politescher Mëtt ware Leit, déi de Lëtzebuerger Fändel iwwert alles gär haten. Et gouf deemools esouguer erzielt, datt verschiddener sech en iwwert d'Bett gehaang hunn, fir datt et Moies dat éischt war, wat se gesinn hunn.Déi nei politesch Mëtt wollt dofir suergen, datt d'Bierger am Alldag erëm mierken, datt se bei sech doheem sinn.Et muss ee wëssen...virun 2018 goufe vill Sproochen hei am Land geschwat an et hunn och vill verschidden Nationalitéiten hei gelieft a geschafft an dat war ee vun de kruziale Punkten. Deemools sinn all Dag eng 170.000 Mënsche bei eis an d'Land schaffe komm an déi hunn net alleguer Lëtzeboiesch geschwat - d'Vollek, also mir Lëtzeboia hunn dat eng risegrouss Frechheet fonnt.Dir musst Iech dat mol virstellen: Wann ee bei de Bäcker gaang ass, dann huet ee säi Croissant missten op franséisch bestellen a seng Baguette och.Gutt - Nee net gutt, mä de Problem war erkannt.Éischt Moossname goufe geholl.D'Navien an den Autoen zum Beispill. Et gouf gesot, déi wiere just nach erlaabt, wa se géife Lëtzeboiesch schwätzen. Dann d'Stroosseschëlter - déi goufen am ganze Land nei gemaach -D'Schoulfach "Letzeboiesch" gouf agefouert. Et gouf zum wichtegste Fach an der Schoulcarrière.Et huet awer alles näischt gehollef. Eis Croissanten hu mer nach ëmmer op franséisch misste bestellen. Et gouf méi haart duerchgegraff.All Frontalier huet misste verspriechen, bannent dräi Joer Lëtzeboiesch ze kënnen - si krute gesot, wa se den Examen, deen um Enn vun deenen 3 Joer gewaart huet, net géife packen, dann dierfte se net méi hei an d'Land schaffe kommen - mir hätten nämlech eist Land gär an et géif hei an Zukunft just nach op Lëtzeboiesch goen.Et koum, wéi et huet misste kommen, Dausende Frontaliere sinn am Examen duerchgefall, fir si war d'Grenz vun elo un zou.D'Vollek an d'Hänn geklappt a sech gefreet. Et hat nämlech versprach kritt, et géif elo alles besser ginn. An de Bäckereien an och an all deenen anere Geschäfter, géifen elo Lëtzeboia schaffen, Stau géif et och kee méi ginn, schliisslech hätte mer all dag iwwer 100.000 Autoe manner op der Strooss.Dat mam Stau huet gestëmmt, de Rescht net.D'Bäckereien hunn d'Lëtzeboia agestallt. Dat goung eng Zäit, mä ganz éierlech, am Däischteren opstoen, fir sech dann de ganze Moien do d'Been an de Réck ze stoen. Dat war eis ze blöd. D'Lëtzeboia hu gekënnegt, d'Bäckereien hate keng Salariéë méi an hunn zougemeet.Eise ganze System huet ugefaang zesummenzebriechen.Ech nennen Iech justBeispiller, soss si mer Mokuchsdag nach am Gaang.Mir haten net méi genuch Dokteren. Déi hate mer och an hir Länner zeréckgeschéckt, well se fir alles an der Welt owes no hirer Schicht kee Letzeboiesch wollte léieren.De Logementsproblem ass komplett aus dem Rudder gelaf. Firwat?Ma bei de Baufirmen hu virun allem Auslänner geschafft an deene war et ze vill dees Gudden, fir no Feierowend nach eis Sprooch ze sichen, sou datt mer déi och iwwert d'Grenz gesat hunn.Dat Dommt war just - elo komme keng nei Haiser an Appartementer méi bäi.Domat net genuch ... eis Rente si futsch ... ech schaffen net fir näischt nach mat 85. Et ass awer alles OK. Meng Urn ass zënter dem leschte Mount bezuelt a meng Zukunft geséchert.Schlëmm ass och, datt de Rescht vun der Welt näischt méi wëll mat eis ze dinn hunn. D'Chinesen zum Beispill, déi si beleidegt, well mir hir Restauranten zougemaach hunn. Mir haten deemools net dru geduecht, datt si Roboter géifen entwéckelen, déi een amplaz vu Mënsche kéint schaffe loossen.Si wollten eis keng verkafen.Mä du koumen d'Griichen. Si hate sech eréischt neier kaaft an hunn eis hier al geschenkt. Si haten eis verséchert, déi Roboter kéint een ëmprogramméieren an da géife se och a Geschäfter Lëtzeboiesch schwätzen. Mä mir sinn net eens gi mam Schissi. Lo kënne mer eis an de Geschäfter mat Griichesch ronderëm schloen - mir haten dat ni an der Schoul geléiert.Iergendwann goung et eis duer. Mir wollten déi politesch Mëtt erëm lassginn, ma dat goung net.Si huet fir all wichteg Fro e Referendum gemaach an do war eben och een dobäi, wou gefrot ginn ass, op een d'Walen fir ëmmer soll ofschafen.80 Prozent hate Jo gesot.