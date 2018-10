© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

Firwat ass meng Stëmm manner wäert? Commentaire C. Lemmer



D'Wieler an d'Kandidaten am Norden an am Osten hunn et schwéier. Ech wunnen am Osten an däerf e Sonndeg 7 Deputéiert wielen, respektiv 7 Stëmme verginn.A mengem Bezierk ginn et am Ganze 36.304 Wieler (Stand 19. September 2018). Am Zentrum sinn 71.579 Wieler gemellt, knapps dat Duebelt. Do däerf een awer 3 Mol méi Kandidate wielen, nämlech 21.Den Norden hat och Pech, ass mat den 9 Deputéiert ënnerrepresentéiert, de Süden ka sech mat den 23 Parlamentarier net beschwéieren. A Prozenter ëmgerechent heescht et, datt am Osten eng Partei 12,5% vun de Stëmme muss kréie fir e Sëtz. Am Norde sinn et 10%. Am Zentrum ongeféier 4,5% an am Süden 4,2% (Quell: TNS Ilres).Firwat stéiert sech d'Politik net dodrun? Obwuel ... ganz wouer ass dat net, d'ADR am Osten an am Norde reegt sech zum Beispill doriwwer op, mä kee reagéiert. En nationale Spëtzekandidat kënnt anscheinend net aus engem klenge Bezierk. D'Kandidaten an de grousse Bezierker bekloe sech och net. Wann een awer schonn un de 4 Walbezierker wëll festhalen, kéint ee wéinstens derfir suergen, datt d'Zuel vun de Sëtz pro Bezierk der Realitéit an der tatsächlecher Zuel vun de Wieler ugepasst ass, also reegelméisseg – viru Walen – adaptéiert gëtt.Mä firwat hale mer eigentlech un deene 4 Walbezierker fest? Et heescht fir sécherzestellen, datt déi verschidde Regiounen am Parlament vertruede sinn. Anescht traue mer dat de Parteien an de Politiker anscheinend net zou. D'Leit schaffen a wunnen och dacks a verschiddene Bezierker. Och Gemenge kéinte wëlle fusionéieren, déi a verschiddene Walbezierker leien. Wéi skurril déi Bezierker deels opgedeelt sinn, doriwwer schwätze mer elo guer net.Déi méi grouss Parteie profitéieren op jiddwer Fall vun der Opdeelung an déi 4 Bezierker. De Lëtzebuerger Walsystem benodeelegt kleng Parteien. D'Stëmme ginn a Sëtz ëmgerechent ... dat kléngt logesch. Mä wéi een dat mécht, do ginn et verschidde Méiglechkeeten. Fakt ass den Ament hei am Land: Am Norden oder Osten ass d'Hürd ganz héich fir eng kleng Partei, fir eran an d'Chamber ze kommen – 12,5% am Osten, respektiv 10% am Norden.Wann zum Beispill d'Sëtz wéi an Däitschland, wéi am Bundestag, géife verdeelt ginn, wär d'Walresultat 2013 en anert gewiescht; de Journalist a Blogger Claude Biver hat ausgerechent, datt nom, sou wéi an Däitschland gezielt gëtt, d'CSV 3 Sëtz manner kritt hätt. D'DP 2 manner an d'LSAP och ee Sëtz manner. Déi méi kleng Parteien hätten dovunner profitéiert: déi Lénk +1, ADR +1, d'Piraten hätten et mat zwee Deputéiert op de Krautmaart gepackt. D'KPL wär och an d'Chamber komm mat engem Deputéierte grad wéi d'PID. Just fir déi Gréng hätt et näischt geännert. Mir hätten also 9 Parteien an der Chamber gehat an d'3er-Koalitioun wär mat 29 Sëtz net méiglech gewiescht.Och wa mer just ee Wahlbezierk hätten, wären déi leschte Kéier d'Piraten an d'PID an d'Chamber komm, d'ADR hätt ee Sëtz méi kritt.Wéi demokratesch sinn also d'Walen? No de Wale schwätze mer villäicht driwwer ...