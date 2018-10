Commentaire vum Guy Weber (12.10.2018) Iwwert 18 Stonnen Antenn hu mer fir de politeschen Debat an den leschte 5 Wochen op der Télé reservéiert.

Guer net ze schwätzen vun de sëllechen Interviewen an den Debaten, déi mer iwwert dat ganzt Joer programméiert haten.

Et sollt eng Méiglechkeet sinn, Iech objektiv iwwert d’Enjeue vun den Walen z’informéieren.

Mer hunn de Kandidaten méintelaang eng Bühn gebueden.

D’Politiker hu se leider net fir kontrovers Diskussiounen genotzt.

Oder wësst der haut, wiem der är Steiergelder fir déi nächst 5 Joer wéilt uvertrauen?

Wéi eng Partei Léisungen huet, fir de Wuesstem ze bremsen, méi Liewesqualitéit ze schafen, d’Aarbecht nei ze gestalten, de Verkéier an de Grëff ze kréien oder genuch Wunnengen ze bauen, fir dass d’Bierger dezent kënne wunnen?





D’Politik huet sech duerch de Referendum vun 2015 dreiwegelooss an zu enger Debatt iwwert Sprooch an Identitéit hiräisse gelooss.

Dësen Debat huet u sech vu reelle Problemer ofgelenkt.

Et hat een och ëmmer d’Impressioun, dass keng Partei déi aner wéilt frontal attackéieren.

Et huet esouzesoen en Net-Ugrëffspakt tëscht de grousse Parteien bestanen.

Als méiglechen zukünftege Koalitiounspartner wollt een et sech wuel net mat deem aneren verdierwen.





Journalistesch gesi waren dës 5 Wochen éischter frustrant.

Eis Missioun vun Service public verlaangt vun eis, dass mer eis neutral verhalen.

Mer hunn des Walen eenzeg an eleng begleet.

Mer hunn mat Themewochen probéiert

Inhalter an de Walkampf ze bréngen.

Mä kloer Äntwerten op wichteg Froen gouf et keng.

Meng Léier aus 5 Wochen Walkampf:

Jiddwer Partei wëll och an den nächste Joren eng Verdeelungspolitik bedreiwen, déi op volle Keesen baséiert. Ewéi déi Keesen an Zukunft gefëllt ginn? Do hu mer am Walkampf wéineg driwwer héieren.





Ech behalen um Enn eng Fro vun enger Fra am leschten Kloertext zeréck: Wéini erwäche mer?