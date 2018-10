Commentaire vum Eric Ewald



21 Sëtz fir d'CSV, wat e Minus vun zwee bedeit: Dat hate sech déi Orange e Sonndeg sécherlech ganz anescht virgestallt! Wann een am spéiden Owend, kuerz virun der sougenannter Elefanteronn, Haaptvertrieder vun der Partei zu Gesiicht krut, da wousst een, dass dat fir si net gutt géif ausgoen. Virun allem net fir de Spëtzekandidat Claude Wiseler, ma och net fir de Parteipresident Marc Spautz! Deen Éischten dierft den Dënschdeg den Owend am Nationalrot vun de Chrëschtlech-Soziale säi Posten als Fraktiounschef zur Verfügung stellen (Favorit dofir dierft d'Martine Hansen sinn) an deen Zweeten um Post-Walkongress säi Mandat un der Spëtzt vun der Partei (heifir dierft de Serge Wilmes d'éischt Wiel sinn)! Ze kucken ass, wat mam Generalsekretär Laurent Zeimet geschitt, mä wann en eminente Parteivertrieder wéi de Fränk Engel seet, all wichteg Poste wär nei ze besetzen. D'Partei, déi joerzéngtelaang vun der Muecht net ewechzedenke war, bleift fir d'zweet noenee vun där Muecht ewech: Schold dorun ass e verpassten Neiufank bei de Wale vun 2013! Dobäi kënnt eng Walkampfstrategie, déi queesch duerch d'Partei net nëmmen op Géigeléift gestouss ass, mam Resultat, dat een e Sonndeg den Owend gesinn huet!