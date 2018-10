© Shutterstock

Vollek? Partei? E Commentaire vum Nico Graf



D'Wuert Vollekspartei huet als Suppositioun, datt et e Vollek gëtt. Da geet een an den Duden kucken, wat dat Wuert VOLK da wuel bedeit. Deemno wier d'Lëtzebuerger Vollek eng grouss Communautéit vu Leit, déi duerch Kultur, Geschicht a Sprooch verbonne sinn. Do kéint een hei bei eis iwwer jiddwer Wuert eenzel e puer Stonnen diskutéieren. Wat ass eis Kultur? Wat ass eis Geschicht? Wat ass eis Sprooch? A verbanne se eis oder trenne se eis? Allez savoir.Huele mer eng aner Definitioun: D'Vollek wier déi mëttels an ënnescht Schicht vun der Populatioun. Vollek am ideologesche Sënn also. Vergiess et.Eng drëtt Definitioun - d'Vollek wier d'Mass vun enger Societéit, vun enger Populatioun - déi bréngt eis hei richteg weider. Well déi Mass ass evidenterweis NET gemengt, wann hei am Land vun enger Vollekspartei geschwat gëtt. D'Mass vun alle Residenten ass jo eng ganz aner a vill méi grouss a nach méi heterogen wéi d'Bio-Lëtzebuerger. An d'Mass vun der Populatioun, déi ass eben net Synonym mam Walvollek: well nëmme ronn 260.000 Leit sinn als Wieler ageschriwwen. Bleift eng grouss Majoritéit vu Residentë Rescht, déi net däerfen oder net wëlle wielen goen, 340.000 kréien eppes dohinner gesat als Chamber, als Regierung, wat se nolens volens acceptéiere mussen. Politesch geschwat gëtt et also nëmmen e Walvollek.Wat elo geschitt ass bei dëse Walen, dat ass wuel ganz einfach, datt d'Parteie bal alleguer net bekäppt hunn – am handlungsrelevante Sënn vum Wuert – net verstan, net gesinn hunn, wat sech bei deem Walvollek verännert huet.Ugefaang mat der. De Paschtouer priedegt scho laang net méi, datt Tageblatt-Liesen eng Sënn ass an datt nëmmen eng Partei ze wielen ass. Rescht bliwwe ware vun der CSV also d'Relatiounen, déi ee muss hunn. Wéi hat en ale Mann gesot: Ech ginn op deenen hir Dëppefester, well si nun emol déi sinn, déi hei am Land d'Muecht hunn.An och dat huet sech viru 5 Joer geännert.D'huet en ähnleche Problem. Zwar gëtt et Aarmut a Chômage am Land, mä däers gëtt et eben net genuch am Walvollek, fir datt et géif zu Buch schloen. Wéi der CSV den C ass hinnen den S an den A am Parteinumm absurd ginn.D'dann. Déi läit passgenee op der Schinn vu Luxembourg for finance a Luxembourg for funds a Luxembourg for business. De Futur vum Land gëtt mat enger ultraliberaler Ekonomie definéiert. Kee Wonner, datt déi DP relativ stabil bleift.Komme mer bei d'Walgewënner. Bei hinne mierkt een am beschten, datt d'Walvollek sech a Sparten opgedeelt huet.sinn déi Eenzeg, déi mat einfache Biller vun däitlech neie Saache fir sech Reklamm kënne maachen. Den Tram an d'Wandmille ginn duer, fir si als positiv-konservativ ze konnotéieren. Schlauerweis loosse se an hirer Pub de Vëlo ewech. Ze vill Buttek-Potenzial an dësem Ottomoblisteland.Same procedure fir d'. Keen hat se op der Lëscht. Mä eng hallef Dose Leit hu mer herno erzielt, hir Kanner hätten – wéi se am Gaang waren iergendeppes um Computer ze spillen – hätten d'Kanner gesot: hei kuck emol, Mamm, hei um Ecran op eemol Pub vun de Piraten. Déi hu jonk an digital Pub gemat en e bëssi deierefrëndlech an zack gi se gewielt. Spartepolitik.Jonk ze wierken – dat hunn déi Gréng an d'Pirate fäerdeg bruecht, d'DP – jonke Premier oblige – bréngt dat och e bësse fäerdeg.De ganze Match – fir d'CSV op héijem Niveau, fir d'LSAP op Katastropheniveau – de ganzen Enjeu fir déi fréier grouss Parteie besteet elo doranner – à la Macron virun engem Joer, à la Grüne do iwwer – déi Jonk an d'Fraen an d'Vitrinn ze stellen a schaffen ze loossen. Ob déi gestane, breet an eeler Hären an den zwou Parteien dat wëllen, dat ass nach eng Fro. Gemierkt hate se iergendeppes schonn zanter enger Zäit. An der LSAP sinn déi Rabbelkäppeg kleng gehale ginn an elo kréien se gesot "ech si gewielt a wie bass Du?" An och an der CSV hunn Eenzelner vun hinne scho viru 5 Joer vun de Bouwe geschwat an déi nei Regierung gemengt. Do musse si elo ëmdenken. Ech weess net, ob si dat kënnen.Een aus der LSAP sot dëser Deeg, d'Koalitiounsverhandlungen, dat wier eng Crêche, also eng Spillschoul fir déi ganz Kleng.An e parteiinternen CSV-Kritiker huet gëscht am Quotidien vun der "bande de copains blo-rout-gréng" geschwat, déi elo 10 Joer Aventure zesummen hätten. Och dat ass vun uewen erof op déi Kleng gekuckt.Den David an de Goliath, d'Liliputaner an de Gulliver – wat déi Kleng net alles kënnen, wann d'Walvollek se léisst.