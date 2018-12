Commentaire vum Dany Rasqué



Déi éischt Bonne Note, déi geet un den Educatiounsminister Claude Meisch, wat dee jo net sou gewinnt ass. A wann elo scho verschidde Jofferen oder Schoulmeeschter mengen ech géif spannen – nee an dësem Fall net, dës Kéier huet de Claude Meisch definitiv e Luef verdéngt an zwar fir seng Äntwert op déi däämlechst parlamentaresch Fro, déi wahrscheinlech jee en Deputéierte geschriwwen huet. Dem Minister war näischt anescht iwwereg bliwwen, wéi op d'Mënscherechter ze verweisen, déi de betraffenen Deputéierte wuel net intus huet.Dir kënnt Iech et denken, et geet ëm de, iwwert deen ech awer eigentlech weider net méi schwätze wëll, well dat alles war jo keng Iwwerraschung. Wat hat Dir da gemengt, wéi deen honorabele äerzkonservativen Deputéierten aus enger äerzkonservativer Partei iwwer gläichgeschlechtlech Partnerschaften denkt? Iwwerrascht et Iech wierklech, datt déi iwwer „natierlech“ Famille philosophéieren? Gesitt der, a genee aus deem Grond wollt ech och näischt méi dozou soen...Just nach esou vill: dee betraffenen honorabelen an äerzkonservative Politiker kritt och eng Bonne Note. Dach! Wierklech! Ouni seng parlamentaresch Fro, hätten d'Leit net esou kloer an däitlech gesinn, wéi zeréckbliwwen eng Alternativ demokratesch Reformpartei ka sinn.Dat kann se allerdéngs och selwer an deenen nächste Joren an der Chamber weisen, do huet se jo elo erëm méi Zäit, fir ze schwätzen.Dank de Piraten, déi dofir keng Bonne Note verdéngt hunn, mä en décke Fouss hannebäi. Dat dierfte vill Parteimemberen d'selwecht gesinn an dat géif och erklären, firwat den Europakongress vun där jonker Partei, déi et ëmmerhin eréischt grad mat zwee Leit an d'Chamber gepackt huet, e reegelrechte Flopp war.Knapp 20 Leit waren do, dorënner och 4 Kandidaten, déi fir d'Europawalen an d'Course ginn. Richteg, et sinn der 6 op der Lëscht, mä emol déi huet d'Partei net all zesumme kritt. An et wier wierklech keng Affär gewiescht, well et dierft ee vun deene kierzte Kongresser gewiescht sinn, déi eng Partei, déi an der Chamber ass, jee hat. No enger hallwer Stonn war alles un an aus. (Iwwregens fir dee méi kuerze Schaffdag, gëtt et dann awer nach eng Bonne Note)Bëssen iwwerrascht huet d'Presse um Enn dunn nogefrot, ob dat alles gewiescht wier a wou d'Parteimembere sech géife verstoppen. Jo bon Europakongress – sot dunn e jonke Pirat, huet d'Schëllere gehuewen an an de Buedem gekuckt. Dat dierft just eng Ausried gewiescht sinn an et gëtt een d'Gefill net lass, dass de Buttek wéinst der Zesummenaarbecht mat der ADR, vill méi grouss ass, wéi et no bausse schéngt. Wie wonnert dat och?! Et gefält eben nach laang net jidderengem, wann een ëmfält a géint säi Wëlle souguer en Duebelagent an d'Geheimdéngschtkontrollkommissioun schleist. Dat kënnt dovun, wann de Pirat eng Klapp op béiden Aen huet.