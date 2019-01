Ech weess net, ob et just e perséinlecht Gefill ass oder ob 2019 wierklech schlecht ugefaangen huet. Schonn op Neijoerschdag hat ech eng schlecht Viranung, wéi bekannt gouf, datt zu Tokio ee mat engem Auto a Leit gerannt wier, datt zu Manchester ee mat engem Messer ëm sech gestach hätt an datt zu Bottrop an Essen ee mat sengem Auto op Mënschejuegd gaange wier. Iwwerall goufe Leit blesséiert, onschëlleg Leit.Richteg erliichtert war ech, wéi dunn d'Nouvelle koum, datt a Russland aus engem Haus, dat no enger Gasexplosioun an e Koup gefall war, e Puppelche gerett konnt ginn. Hoffentlech iwwerlieft dat klengt Wanja.Wéi gëschter déi éischt Informatioun koum, datt zu Wolz en Auto an e Grupp Leit gerannt wier, waren direkt déi onméiglechst Biller a mengem Kapp: Zu Nice an zu Berlin an zu Stockholm hate Mënsche mat engem Camion aner Mënschen doutgemaach, vill aner onschëlleg Mënschen. Zu London, zu Barcelona, zu New York an op vill ze vill anere Plaze sinn an de leschte Jore Mënsche mat engem Auto an aner Mënsche gerannt, mat der Absicht, si doutzemaachen. Wat hinne leider och vill ze dacks gelongen ass.Den Auto, Pick-up oder Truck als Waff. Dat war Terrorismus.Wat e Mëttwoch zu Wolz geschitt ass, war keen Terrorismus. Och wann d'Affer et als Terror dierften erlieft hunn. An och zu Wolz ass leider en onschëllege Mënsch en onnéidegen Doud gestuerwen. E Béifche vun zwee Joer. Den Auto als Waff.Wéi dacks hei am Land en Auto als Waff géint sech selwer mëssbraucht gëtt, fir sengen Deeg en Enn ze setzen, ka wuel kee soen.Den internationalen a vun Terroristen encouragéierten Trend, den Auto als Waff géint anerer anzesetzen, ass leider scho laang net méi ze ignoréieren. Genee esou leider sprange Leit op deen Trend op - Leit, déi a ville Fäll psychesch krank dierfte sinn oder am Affekt e fatalen Entschloss dierfte geholl hunn. Wéi elo méiglecherweis zu Wolz oder wéi wuel viru Joren och hei am Land, wéi e jonke Mann, dee sech getrëppelt gefillt huet, virun engem Bal an e Grupp aner Jonker gerannt ass, mat sengem Auto. En jonkt Meedchen hat deemools net iwwerlieft. - Dat soll natierlech keng Entschëllegung sinn, ma der Versuch vun enger Erklärung, de verzweiwelte Versuch, en Usaz vun Trouscht ze fannen."Hannert all Victime stécht och e Familljeschicksal", huet de President vun der Lëtzebuerger "Association des victimes de la route" gëschter op der Tëlee d'Statistik vun de Verkéiersdoudegen 2018 kommentéiert. Wéi Recht de Raymond Schintgen huet.An dacks geet d'Betraffenheet wäit iwwer d'Famill eraus. Als Mënsch ass ee sensibel an et wëll een och sensibel bleiwen. Och vis-à-vis de Schicksaler vu Leit, déi een net kennt, déi een ni begéint huet an déi een elo leider ni méi kenneléieren oder begéine kann. Fir déi een nawell eppes empfanne kann.Ech kéint kräischen, wann ech un de Béifche vu Wolz denken. Oder un d'Fra vum Bal. Et deet mer esou leed. Et deet richteg wéi.An aus Respekt virun Iech wëll ech a mengem Häerz keng Plaz loosse fir negativ Gefiller, fir Haass oder Vengeance. Dat ass schwéier, ganz schwéier, ma als Journalist wëll ech sensibel sinn a versichen, objektiv ze sinn a grad net am Affekt ze reagéieren. Als Mënsch och. Ëm dat anert muss sech d'Justiz këmmeren. Si muss tranchéieren.Meng Gedanken - a sécher déi vu ganz ville Leit - solle just bei den Affer sinn.Dofir ass dësen Tëscheruff Iech dediéiert. Iech ganz eleng.