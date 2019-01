"All Gutts am Neie Joer" dee Saz, deen Een am dacksten dëser Deeg héieren huet - och dëser Deeg op de Neijoerschpätt, wou de Pättche Miseler derzou bäidréit a gutt Stëmmung ze kommen. Bei zwou Parteien dierften dës Pätt éischter Zeremonië gläichen, wou sech Courage gemaach gëtt. De Roy Grotz mat senge politeschen Neijoerschgedanken.

An dat ass sécher net bei der DP oder deene Gréngen, wou mat Melu a Bouneweger Rotonden déi richteg Party-Locations derfir suergen, dass och déi néideg Ambiance opkënnt.





All Gutts a vill politesche Courage - Commentaire Roy Grotz



Anere Setting sécher bei der gréisster Oppositiouns-Partei, déi d'Wale jo awer relativ an de Sand gesat huet, a sech duerfir och an dësem Sall dës Woch zu Nidderaanwen a genee deem Sall gesäit, fir sech ze tréischten a sech ze soen, wéi falsch et dach nees vun der Dräier-Koalitioun war, fir net op d'mannst mat der CSV ze schwätzen.

Amplaz nach laang Méint Wonnen ze lecken, wéi et ewell no der Waldefaite 2013 de Fall war, géifen déi Chrëschtlech-Sozial gutt drun doen, ganz séier en anere Modus vivendi ze fannen an de Leit ze weisen, fir wat datt Si politesch stinn.

Den Think-Tank vun den 3-Kinneken, intern Revoluzer, déi net ëmmer ganz eescht geholl gi vun der Parteispëtzt, hunn hire Meeting den nächste Weekend mat "C" wéi Courage iwwerschriwwen. A genee dat huet dës Partei batter néideg, net ëmmer nëmmen dat bëllegt Erbeibiede vu "renouveau" soll hierhalen, mä et gëllt, dee Courage opzebréngen a kloer Positiounen ze bezéien. No lénks oder riets, a wann et soll duerch d'Mëtt vun der Gesellschaft goen, da soll dat och pragmatesch a schlësseg argumentéiert ginn. Dat schéngt bis dato net gelongen ze sinn - firwat - Carrière-Denken an d'Selbstverständlechkeet vum Pouvoir stoungen am Wee.

Un der CSV lo de Wee op Canossa ze goen a mat enger neier Spëtzt sech nei z'erfannen, well et geet laang net méi duer, just Käpp auszetauschen an einfach op Jonker ze setzen, mä et muss en déifgräifende Reflexiounsprozess entstoen, eng Analys, déi drop aus ass, erauszefannen, wou bei de Leit de Schong dréckt a wéi een op dës Suerge kann agoen. "C" wéi Courage dat kéint een och enger CSJ wënschen, déi sech all ze dacks als jonke Pendant zu den eeleren Dammen an Häre vun der CSV ginn. Do kéinte si sech e Beispill un de jonke Sozialisten huelen, déi sech géint d'Partei-internt Muechtdenke wieren.

Et dréint net ëmmer alles ëm den "C" - wéi Carrière maachen.

Dat selwecht gëllt awer och fir déi zweet Partei, déi op hirem Neijoerschpatt an dann Enn vum Mount um Kongress, deen huet misste virgezu ginn, net wäert Party-Ambiance verbreeden. Rieds geet vun der LSAP, wou d'Stëmme jo géint d'Pafen - wéi fréier also - nees wëlle mobil maachen. Déi nei Spëtzt vun de Jusoen annoncéiert Widderstand géint d'Mammepartei, obwuel ee wuel gutt berode wier, ZESUMMEN d'Schierbelen zesummenzekieren. Och bei den al agesiessene Genosse wär e bësse manner Carrière-Denken a méi Courage wichteg: fir sech och wierklech fir d'sozial Uleies vun de Leit anzesetzen - Mindestloun héijen a méi Congé si schéin a gutt, mä e gerecht Ëmverdeele vum Räichtum wier nach besser, soss bleift vun der LSAP nëmmen nach e Schied vu sech selwer a schonn d'EU-Walen am Mee kéinte batter ausgoen, andeems och dee leschten an eenzege Sëtz am EU-Parlament fleete geet.

Et steet vill um Spill fir dës zwou grouss Volleksparteien, déi sech ze laang gemittlech konnten an de Ministèren ariichten an drop vertrauen, dass et Land a Leit gutt geet a se duerfir kee Wiessel wëllen, dës Zäite sinn eriwwer!

An op elo d'nei Leader bei der CSV Wilmes oder Engel heeschen oder bei de Sozialisten de Franz Fayot zum Beispill d'Parteileedung vum Claude Haagen iwwerhëlt. Op Si waarde keng Prestige-Poste, mä schankenhaart Aarbecht um Bols vun de Sektiounen, déi es leed sinn, nëmme fir d'Walcampagnë mobiliséiert ze ginn.

Eng politesch Frëschzellekur mat enger néideger Portioun u Sträitkultur sinn néideg, fir de Leit nees Loscht un de Politike vun LSAP an CSV ze ginn.

Ausrouen an Inaktioun si passé - deemno: all Gutts, a vrun allem, vill Courage fir de Wiessel am neie Joer.