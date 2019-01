30 Joer nom Fall vun der Berliner Mauer wëll den Donald Trump d'Gelänner laanscht d’mexikanesch Grenz bauen. Ëmstridde Mauere ginn et der 2019 awer schonn eng Rëtsch : a Palestina-Israel, zu Calais a Frankräich, a ronderëm grouss Villaen an de Groussstied uechter d’Welt. Nieft de materielle Mauere ginn et awer och ëmmer méi onsiichtbar Maueren, an zwar tëscht de Mënschen.





Commentaire vum François Aulner



Ëmmer méi verhäerte sech d’Fronten an enger ganz heterogener Gesellschaft, duerch Echochambers um Internet verschäerft sech de Phänomen. Bescht aktuell Beispill : d’Gilets Jaunes. Si, wéi och hir Géigner – loosst ons se den Establishment nennen, déi di fir de Status Quo sinn, oder am Géigesaz zu de Gilets Jaunes, den aktuelle Wirtschaftsmodell, de Status Quo, verdeedegen, verbarrikadéiere sech an hire Camp‘en.

Op der enger Säit ginn et also déi, di de globaliséierte kapitalistesche Wirtschafts- a Gesellschaftsmodell verwerfen. Op der anerer Säit déi di e verdeedegen. Dee Modell dee weltwäit gesinn erlaabt huet, datt ëmmer manner Leit an extremer Aarmut liewen an eng rasant Entwécklung vun den Technologien erméiglecht huet. Zu Recht kann een d'Gilets Jaunes froen: wéi soll e mi staarke Sozialstaat finanzéiert ginn, mat der internationaler Konkurrenz am Hannerkapp?

Wat net ronn leeft

Nëmmen den aktuelle Modell verdéngt och Kritik, a souguer liberal Medien an Think Tanks wéi Bloomberg, the Economist, de World Economic Forum stelle fest : de System ass weder nohalteg nach gerecht. Bref : en ass deregléiert. Aarbecht eleng erlaabt et net méi räich ze ginn, d’Chance räich ze ginn hänkt ëmmer méi dovunner of, wéi vill Verméigen d’Elteren hunn.

Puer Beispiller : Wéi kann een eng Hausse vun den Taxen op Bensin an Diesel legitiméieren, iwwerdeems Privat Jetten op de Bermuda Insele kennen ugemellt ginn an esou keng TVA drop bezuelt gëtt oder Kerosin net méi besteiert gëtt ? Wéi soll een engem Pensionéierten erklären, datt hie muss mat enger Hongerrent iwwert d’Ronne kommen iwwerdeems e Futtballstar e Beefsteak mat Gold ësst ? Oder op Lëtzebuerg bezunn : wéi kann ee wärend engem Wuesstemsdebatt komplett ignoréieren datt méi wéi 20.000 Lëtzebuerger am Ausland liewe well et do mi bëlleg ass an anerersäits puer Famillen Hektaren an Hektaren hunn ?

Nazien eraus

Ënnert de Gilets Jaunen, ënnert de Wieler fir de Brexit, Trump, Bolsonaro-Duterte-Salvini a Co si Rietsextremisten. Jo, mee net nëmmen. Wann den Establishment se all an een Dëppe gehäit oder all Kritiker als Neonazi vernennt, also déi di mengen déi wäiss Rass wier besser a Gewalt wier OK fir « anerer » z’ënnerdrécken, da verharmloost en net just d’Nazien, e verstäerkt d‘Mauer tëscht dem Establishment an deenen déi sech als Verléierer um System gesinn an e mécht de Wee fräi fir eng politesch Recuperatioun vun den extreme Lager.

Vun Uewen erof – a mat Veruechtung – op een erofkucken ass ni d’Léisung. D’Neonazie musse getrennt gi vun deene Massë vu Leit, déi – nach net – hir Usiichten deelen. Gewalt – och verbal – muss zur Rechenschaft gezu ginn, op béide Säiten. Police a Gilets Jaunes.

Kontrovers Debattéier-Kultur

Virun allem muss den Establishment – nennt et wann der wëllt déi Liberal am amerikanesche Sënn – oder d’Progressiste – wann ee mengt besser ze si wéi d’Gilets Jaunes, d’Froe – sou illegitim se kënne sinn – beäntwerten a kontrovers debattéieren.

D’nächst Woch geet a Frankräich e nationalen Debat un. Opgrond vun ëmmer méi komplexen ekonomeschen a politeschen Zesummenhäng an opgrond vun den Tonnen u polemeschen, voire conspiratoresch Inhalter um Internet, bleift ze hoffen datt d’Gilets Jaunes nach wëssen nozelauschteren. A Konditioun, datt de Pouvoir och nolauschtert an dann iwwerzeege kann.