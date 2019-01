© Facebook Bill Wirtz

Tëscheruff vum Bill Wirtz



Zu Bréissel läit den InvestEU-Programm dës Woch dem Europäesche Parlament vir, ier een da virun de Conseil geet. 38 Milliarden Euro stinn hei an der Diskussioun, déi solle vun der EU kommen, Plus nach eng Kéier 9,5 Milliarden Euro vun de Finanzéierungspartner, déi ausgewielt goufen, dorënner d'Europäesch Investment Bank. Iwwer Garantië sollen esou 650 Milliarden Euro fräigesat ginn.

Déi Gréng Europadeputéiert Tilly Metz ass Shadow-Rapportrice am Industrie-Comité vum Europaparlament. 38 Milliarden ass méi, wéi dat duebelt vum Lëtzebuerger Dépense-Budget. Mat 38 Milliarde kann ee 67 Trame bauen, mat de Renovatiounsaarbechte mat dran. Mä d'Tilly Metz gëtt net mat E-Mailen, Tweets oder Commentairen bombardéiert, fir Froen ze stellen, iwwer wéi de Projet dës Woch diskutéiert gëtt. Hei gëtt ëmmerhin decidéiert, wou a wéi an Zukunft zum Beispill Energieversuergung oder Digitalisatioun leeft. Jo, dat heescht um Enn vum Dag, dass den InvestEU een Afloss dorop huet, wéi vill äre Stroum kascht, oder wéi schnell ären Internet ass.

Ech hunn als Europapolitik-Korrespondent fir RTL Radio zwee Reportagen iwwer den InvestEU gemaach. Mä zwou Minutte si kuerz, fir ee Projet vun 38 Milliarden z'erklären. An de groussen Dageszeitunge fannen ech op meng Recherche hin näischt iwwert den InvestEU. Do steet da wahrscheinlech eppes um Dag un deem de Projet ofgeseent gëtt an den demokratesche Prozess eriwwer ass. Dann ass et ze spéit, fir nach mat senge gewielte Politiker driwwer ze schwätzen.

Et sinn ëmmer immens grouss Montanten, mä et kënnt eis antëscht normal fir. Wann zwee Politiker décke Buttek mateneen hunn, da kritt dat vill Opmierksamkeet, mä riseg Investmentgelder kréie manner Nolauschterer, wéi d'Noriichten am Sport. An nee, ech wëll domat net soen, dass d'Schold ganz beim Mediekonsument läit.

De Nolauschterer versteet net wierklech genee, wéi esou Projeten zustane kommen an diskutéiert ginn, de Journalist, deen de Reportage mécht, huet och net genuch Zäit, fir sech an alles eranzeliesen, an ech kréien d'Gefill, dass d'Politiker selwer och net alles duerchkucken, souguer, ob deene Projeten, ob deene si selwer schaffen. Als Resultat ass jidderee frustréiert. Dat geet besser. Mir brauche besser Consultatiounen a méi Echangen, déi béide Säiten, also der Politik an der Bevëlkerung, verlaangt gëtt.

Wie sech nämlech fënnef Joer fir näischt interesséiert, dee ka bei de Walen emol béis iwwerrascht ginn. Dat ass zu Bréissel net anescht.