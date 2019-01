Groussbritannien wëll eraus aus der EU, oder awer net. An och net esou....zanter éiweg sinn d'Britte gespléckt a skeptesch wat d'EU ugeet. Dat ännert sech einfach net. De Brexit-Chaos huet keen Enn. An d'Politik ass total egoistesch, mengt d'Carine Lemmer de Moien a sengem Commentaire.

© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

E Commentaire vum Carine Lemmer



An 10 Wochen – den 29. Mäerz - ass u sech de Brexit geplangt, mä deen Deal gouf refuséiert. Kee weess um Donneschdeg wéi et weider geet. E Méindeg soll et Detailer ginn, mä e Wonner ass net ze erwaarden.

De Referendum virun zwee an engem hallwe Joer, wou 51,9% fir den Austrëtt gestëmmt hunn, sollt Kloerheet bréngen. Dat ass net geschitt. De Chaos geet riicht virun. Fir d'éischt den David Cameron an elo d'Theresa May hu parteipolitesch an egoistesch gehandelt – a verluer. Am schlëmmste Fall waren zwee Joer laang Verhandlungen total ëmsoss. Déi britesch Politik an déi britesch Gesellschaft si gespléckt, déi britesch Wirtschaft muss eng enorm Kris fäerten. D'Vollek huet anscheinend decidéiert a muss d'Konsequenze vun deem ganzen Debakel droen, deen d'Politiker initiéiert hunn.

Déi gespléckten Haltung vun de Britten – op hirer Insel – zur EU an den Egoismus sinn net nei, si hunn Traditioun. 1973 si si an d'EU komm. Voller Bedenken. Zwee Joer drop 1975 gouf et schonns den 1. Referendum: 67,2% waren deemools fir d'Unioun.

D'Margaret Thatcher wollt „her money back“. An och Blair a Cameron haten Extrawënsch. Weder bei Schengen nach beim Euro maachen d'Britte mat.

D'Land ass also gespléckt. An d'Politik och, souguer parteiintern. Den David Cameron huet de Referendum ouni Nout an als Reaktioun op e parteiinterne Sträit inzenéiert an de Steen un d'Rulle bruecht, deen zanterdeem scho villes platt gemaach huet. De Cameron ass nom Echec vum Referendum zréckgetrueden. D'Theresa May, déi jo och kee Brexit wollt, pecht op hirem Stull. „Brexit means Brexit“, sot si. Wat kloer kléngt, ass et awer net.

Et kann ee si konsequent a staark nennen, voller Ausdauer. Oder als autoritär Premierministesch gesinn, déi Kritik ignoréiert. D'Parlament net matabezéie wollt. Dat ass eréischt no engem Geriichtsuerteel geschitt. Si huet keng Zesummenaarbecht, keen Accord mat der Oppositioun gesicht. Am Dezember hätt scho sollen ofgestëmmt ginn, och dat huet se verréckelt. Zejoert hat se Neiwalen initiéiert, déi se verluer huet. Et gouf Récktrëttsfuerderungen, Mësstrauensvotten. Alles ass un hir ofgeprallt. Dofir krut d'Theresa May elo d'Quittung.

Wéi geet et dann elo weider? Wéi ass et mat engem neie Referendum? Kritiker soen, dat wär net demokratesch. D'Vollek hätt jo seng Meenung gesot. Mä d'Vollek ka jo och seng Meenung änneren. 1975 gouf et jo och schonn e Referendum.

Egal wéi een et elo mécht, schéngt et falsch ze sinn. Kënnt et awer zu engem neie Referendum, dee fir d'EU ausgeet, fille sech der vill hannergaangen. Si frustréiert a gleewen nach manner un d'Politik an un d'Demokratie.

Wat en haarde Brexit bréngt, wéi vill Chaos dee mat sech bréngt, weess keen. Op d'mannst wär et konsequent. Mä de Chaos geet egal wéi elo mol weider.