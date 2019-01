Wann een esou a sech eralauschtert, da mierkt een, datt ee sech nach ëmmer vill ze vill mat där Partei beschäftegt. Dat ass eng al Gewunnecht aus der Zäit, wou déi Partei nach eppes ze soen hat, iwwerall a nëmme si an egal mat wiem. Et ertappt een sech derbäi, wéi een se vermësst, dem Jean-Claude seng frech Spréchelcher a säi Charisma, comme disait l'autre, dem Luc Frieden säi strukturéiert Schwätzen no kuerzem Nodenken. Vum Contenu hir war dat dacks dënn mä den Emballage, deen huet geglënnert. Wat een elo scho manner vermësst, passons: de Marc Spautz, déck Fanger a rosa Uniformen, d'Octavie Modert, Onverständlechkeeten, de Michel Wolter, Gebaups, de fréieren Apdikter a seng Boxemännercher, d'Supermonster Claude Wiseler, Chantiersfotoen – jee, et fillt ee sech séier wéi Pépé raconte Verdun, Pardon Dir jonk Leit, wann ech hei vu Leit a Saache schwätzen, déi Der net méi kennt. Do huet eben de Wieler de 5. Gank am De Lorean ageluecht a mir si flang an der Zukunft vum Passé ukomm.

An d'CSV neelech op der Palliativ-Statioun.

Wou déi CSV hir Wonne leckt. 5 Joer laang haten se gedreemt, mine de rien erëm ze regéieren. An elo ass et en Event, wa si e Parteipresident sichen. E Parteipresident, dee jo e Problem huet, well hien elo op eemol wichteg ass. Léif Kanner, fréier war dat esou: de Premier, deen huet gär emol Werner-Santer-Juncker geheescht, deen huet deenen aus der CSV gesot, wou et higeet a wéi an da sinn si deem Premier nogelaf a ware frou, datt dee simuléiert huet, hinnen d'Denken ofzehuelen. Bei de Fleeschdëppe souzen si ees-ewéi-ees, an de Parteipresident hat derfir ze suergen, datt uerdentlech op Claqueurs-Kongresser invitéiert ginn ass an datt d'Fotoen am Wahlprogramm net ze realistesch waren. Mä soss? Deem Ale nolauschteren, begeeschtert sinn – an d' CSV-Memberen si beichte gaangen, wa se politesch Unkeusches in Gedanken, Worten und Taten sech virgestallt haten.

Dat ass eriwwer, et gëtt kee Grousse Manitou méi, de Lamda-Indianer muss sech selwer eppes iwwerleeën. Zum Beispill, wien hien an där Weesekanner-Situatioun gär als Pappi hätt; wien déi vermuuschte Partei erëm reaniméiere soll; wien an iergendenger ferner Zukunft de Muechtclub erëm un de Pouvoir brénge kéint.

An do ass ee jo nawell frou, net an där Partei ze sinn. Well wat sech do elo als Presidente-Choix ubitt a wéi dee Choix entstanen ass – Chapeau, schéi schappeg. Fir unzefänken hu Michel Wolter a Fränk Engel emol am Nationalrot direkt no de Wahle verhënnert, datt de Serge Wilmes fir iergendeppes sollt plebiszitéiert ginn. Dunn huet sech de Fränk Engel als Kandidat deklaréiert, hien, dee villen an der Partei net geheier ass, an dowéinst ass um blesséierte Serge Wilmes geschafft ginn, fir datt deen dach awer sollt untrieden. E Serge Wilmes, dee blatzeg ass, am Wandschied vun der Lydie Polfer Stater Politiker spillt an do och nëmmen eppes ginn ass, well d' DP an der Stad emol schonn eng Orange-Blo-Koalitioun wollt preparéieren, déi herno awer net néideg war.

So kann's gehen an d' Sam Tanson ass Ministesch a net méi um Knuedler.

Géigner vum bleeche Serge ass also de Fränk Engel. Dee méi gelieft huet, wat a priori sympathesch ass. Deen zolidd riets gecercelt a gebecht ass an emol schonn eng méi knuppeg Oppositioun ugekënnegt. Deen awer d'Spautze-Jang-LCGB-Nostalgiker géint sech huet an déi Jonk maache Campagne géint hien. Deen awer eng frech, pardon, Schnëss huet a Kloertext schwätzt. Wat eis anere Journaliste gefält. Mä Parteipresident Engel? Do schuddere sech déi eeler Semester an der Partei. Mä si maache keng Reklamm fir de Serge a kucken zynesch no wat geschitt. An iwwerleeën elo schonn, wien se dann an 2 Joer President maachen. Der Koalitioun muss een iwwregens - zu hirem Beschten - de Fränk Engel als President wënschen. En eckegen Adversaire, dee riets fësche geet, dee rhetoresch e schaarfe Knäip am Tirang ass – dat hält waakreg. Wien als Projet huet, d' CSV iwwerflësseg ze maachen, dee brauch déi nach laang als "Pain in the ass".