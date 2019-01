An Däitschland géif et vläicht zum "Unwort" vum Joer gewielt ginn - Renouveau. Dat, wat sech elo all d'Faarwen op de Fändel schreiwen, fir aus den Déifte vun de Prozenter an de Sëtz an der Chamber erauszekommen.

Renouveau .. a wou dann? / De Commentaire vum Roy Grotz



Nei Gesiichter, frësch Iddie mussen hier, d'Parteizentrale solle gelëft an entstëbst ginn. "Geet et domat duer"?De Roy Grotz ass skeptesch a sengem Commentaire...



Renouveau - Soss kann dat näischt gi bei den nächste Walen....also lass...an op Däiwel komm eraus, mussen elo déi fréier Parteizaldoten an de Placard gesat ginn.

Deen net beim Wieler ukënnt, muss aus dem Spill erausgeholl ginn - sou ass dat Liewen an de Parteien - och wann dat Rad hei am Land ganz lues dréint.

Ausser bei der DP, wou de Renouveau anscheinend scho laang etabléiert ass a seng Friichten dréint, setzen déi aner Volleksparteien op d'Erneieren - virgëscht nach d'LSAP mam Nowuess aus der Fayot-Dynastie an iwwermuer d'CSV, wou ee souguer sou kéng ass, fir zwee Memberen an eng Kampf-Ofstëmmung zéien ze loossen.

Bei der CSV schéngt et kloer, datt déi, déi d'Campagne oder d'Walen an de Sand gesat hunn, musse goen, bei der LSAP war dëst net esou ganz kloer, well ëmmerhin setzen nach ëmmer vill eeler rout Parteizaldoten um Krautmaart an denken net drun ze réckelen - firwat och - si sinn zum dacksten déi Beschtgewielt an de Walen gewiescht.

Bon, bei der CSV waarde mer dann lo mol of, wien d'Course um CSV-Kongress mécht a wien am meeschten an am beschten d'Delegéiert déi lescht Wochen vu sech a senge Qualitéite konnt iwwerzeegen - ob dynamesch, éischter frech-riicht eraus, blatzeg, reservéiert oder endlech Dee-mam-richtege-Plang d'Partei sollen no vir bréngen - wann d'Mëttesklack e Samschdeg laut, wësse mer, fir wien dee wäissen Damp aus dem Kamäin zu Mutfert kënnt.

Bei der LSAP dogéint ass de Renouveau - also dat wierklecht personellt Neit an Innovatiivt anscheinend ewell entaméiert; mam Franz Fayot, bis ewell och President vun der Stater LSAP, gëtt sech d'Partei e Mann aus dem Zentrum - nobody is perfect - deen d'biergerlech, intellektuell Gauche vertrëtt - ganz sécher war ee sech dann awer net mam Franz Fayot eleng un der Spëtzt vun der houfreger Partei, duerfir gouf him sécherheetshallwer mam Tom Jungen awer och e sozial-orientéierte Gewerkschaftler un d'Säit gewielt. En Alibi. Béid - eenzeg Kandidaten.

D'LSAP allerdéngs steet virun der Existenz-Fro: entweder et geléngt der neier Spëtzt Optimissem ze schafen an e Programm fir d'Leit op d'Been ze stellen, woubäi sécher net all Iddien an Initiativen vun engem Etienne Schneider fir d'Poubelle sinn, oder et ass komplett eriwwer mat der Partei an dee Leschten mécht d'Dier zou. Gespaant dierf ee sinn, ob d'Iddie vum neie President a Saache Steieren mam ugeduechten Eropsetzen vun der Grondsteier an dem Aféieren vun Ierfschafts- a Verméigenssteier, respektiv dem Méi-Besteiere vun de Betriber d'Potion magique duerstellen, fir deene Rouden nees op d'Been ze hëllefen. Wéi esou e steierlechen Tsunami verdaut géif ginn a wéi eng Schied en hannerléisst, ass sech liicht auszemolen. Mee d'Konkurrenz ass do - a schléift net. An heescht net CSV oder DP, mee et sinn déi Gréng, d'Piraten an e bëssen och déi Lénk. Leider ass net méi op Hëllef vun OGBL, Foyer de la Femme oder enger Zeitung ze rechnen - dës fréier, historesch Entitéiten musse selwer kucken, iwwert d'Ronnen ze kommen. Datt de Renouveau net zum Naufrage gëtt - dat ass den Challenge! An d'Schëff ass ewell hallef voll mat Waasser gelaf.