Commentaire vum Pit Everling



Nach viru Woche gouf an der CSV zolidd gezweiwelt un engem President Engel, jo den Engel gouf plazeweis verdäiwelt. De Wonschkandidat war definitiv en aneren, virun allem bei den CSV-Mandatairen.Et sollt endlech d'Stonn vum Serge Wilmes schloen. Deen nach jonke Politiker gëllt scho laang bei villen als „Coming man“. Ma hien ass parteiintern um Wee no uewen ëmmer nees gefall, gouf net bäigelooss, hat de Support vun de sougenannte „jenigen welchen' an der CSV net, den Déifpunkt war wuel d'Defaite beim Vott fir de Generalsekretär.Dat hat eigentlech elo geännert, de Support fir de Stater Schäffe war méi grouss ginn, de Serge Wilmes hätt an der ablécklecher Situatioun vill CSV-Leit arrangéiert, et hätt ee gewosst, wou een dru wier.Him gi gewëss Qualitéite nogesot, hie soll an de Partei-Strukturen den néidege Support hunn, kéint allgemeng den Zesummenhalt stäerken, hätt modern an zukunftsorientéiert Iddien, derbäi komme gutt Wahlresultater.D'Saach war also dès le Départ geritzt, hätt ee kënne mengen...falsch gemengt.Grouss Deeler vun der CSV-Basis wënschen e gewëssene Broch, de Risk, datt et mat engem Kapitän Wilmes sou viru geet wéi bis ewell war villen ze grouss.Vill Membere verlaangen en neie "Macher“, en haarden Oppositiouns-Leader, deen a gepefferte Rieden d'Leit matrappt, deen drënner fiert, dee politesch Géigner fäerten deet, se verbal auserneen hëlt. D'Qualitéit Charisma vermësst ee leider bei villen aktuellen CSV-Mandatairen, och wann déi Mannst an der grousser Vollekspartei dat gären zouginn.De Fränk Engel huet et an de leschte Woche fäerdegbruecht eriwwerzebréngen, datt hien dee Macher-Personnage ka sinn. Seng Ried um Kongress huet déi Ondecidéiert am Sall jiddefalls iwwerzeegt kritt vu sengem Féierungsstil. De Choix vun de Wierder, d'Mimik, och de Contenu, schwätze kann en, den Engel, och wann et op deem Plang keen neie Juncker wäert ginn.Ma d'Erausfuerderunge si grouss, intern ewéi extern.Eng kloer Sprooch an eng schaarf Oppositioun, dat ass schéin a gutt, mä dat geet net duer.De Vott war mat 54% vun de Stëmmen dann awer sou knapp, datt de Fränk Engel net dolaanscht kënnt, fir op seng parteiintern Géigner duerzegoen, an jo där gëtt et. En déiwen interne Gruef wier déidlech fir d'Vollekspartei.Den neie Mann muss beweisen, datt hien och diplomatesch kann, hie muss mat der Fraktioun a mat der Presidentin eens ginn, hie sollt sech unhéieren, wat en Dräi-Kinneks-Grupp ze soen huet oder eng CSJ.Och no baussen ass et e schmuele Grad mam rauen Toun, de Wieler verzeit net all ze vill Faux-pasen. Saachen, déi bei engem Europadeputéierte als "Fait divers" klasséiert ginn, kënnen engem CSV-President d'Genéck briechen.Derbäi kënnt natierlech déi programmatesch Nei-Ausriichtung, déi muss geléngen.Klappt dat alles a geléngt et dem neie Kapitän fir d'CSV-Schëff an der Riicht ze halen, dann dierfe mer eis op en interessante Match fir déi nächst Spëtzekandidatur freeën. De Moment steet et do mol nach kloer 1:0 fir d'Martine Hansen, mol ofwaarden.Mam Parteipresident Serge Wilmes hätt ee gewosst, wou een dru wier. Mam Fränk Engel weess een dat manner.D'CSV geet also déi Kéier mol eng Kéier den onséchere Wee.Vläicht muss se dat och.