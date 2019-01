Ech hu misse schmunzelen, wéi de Jean-Marc Sturm en Dënschdeg den Owend an de Noriichten hei op der Antenn ugefaangen huet mam Saz : „Décidément, d‘Direkteschplaz beim Fonds du Logement ass eng Zort Schleidersëtz.“

Alt nees eng Kéier ass ee gaangen. Fräiwëlleg oder gaange ginn : jee, et kann een aus dem offizielle Communiqué erausinterpretéieren, wat ee wëll.

Commentaire vum Joël Detaille



"Ils ont décidé de mettre fin d’un commun accord à leur relation de travail", heescht et just an engem Mini-Communiqué vum Fong. Wat soll een och anescht schreiwen? Et ass jo just ewell de 6. personelle Changement un der Spëtzt vum Fong an de leschte mol net 4 Joer, sief et beim Poste vum President oder beim Direkter.



Wat ass do nëmme lass, dass jidderee bannent kierzester Zäit därmoossen d’Flemm kritt, hunn ech mech virgëscht gefrot an hu mer alt e Statement vun der Logementsministesch erwaart. Déi, sou huet et kuerz drop geheescht, wollt awer och näischt soen.



Huet den Depart vum Eric Rosin iren eppes mat der Affär ze dinn, dass iertemlecherweis 800.000€ a Polen iwwerwise goufen, déi u sech fir eng Lëtzebuerger Baufirma geduecht waren? Ok, et war eng Arnaque, den ominéise Presidenten-Trick an d’Suen sinn och net all verluer, mä och do ass alt nees beim Fong eng fatzeg schifgelaf.



Et passt einfach an d’Bild. Do ass en onduerchsiichtegt Konstrukt am Gaang, mat ëffentleche Gelder ze schaffen, déi dann eben och nach heiansdo falsch iwwerwise ginn, an engem Ëmfeld, wou kee sou richteg den Iwwerbléck schéngt ze hunn.



D’Cour des comptes schreift an hirem Spezial-Rapport iwwert d’Realisatioun vu sozialem Wunnraum, dass: "il importe de noter qu’une stratégie clairement définie en matière de logements sociaux n’a pas été établie". Dat kann een an engem Land mat gigantesche Logementsproblemer scho verwonneren.



Derbäi kënnt de Constat, dass d’Cour des comptes net genuch Zuele-Material beienee krut, fir en anstännegen Audit ze maachen, well ee just d‘Chiffere vum Ministère hat. Wou also sinn déi Zuelen? A firwat heescht et zanter Jore schonn, dass et dem Fong u Leit feelt, obwuel all Logementsminister, egal wéi en an der Läscht geheescht huet, hinne méi Moyenen géif zousécheren?



Nodeems den Daniel Miltgen am Mäerz 2015 als President gaange gouf, huet dee Posten 3 mol gewiesselt. Momentan geréiert d’Diane Dupont d’Geschécker vum Fong, 1ère Conseillère de gouvernement am Logementsministère ënnert Hansen a Nagel virdrun, a mat iwwer 15 Joer Erfarung an deem Ministère. Ideal also fir esou e Posten. Mä och der Madamm Dupont lafen d‘Leit fort.



Ech froe mech, wéi beim Fong geschafft gëtt, wann all Joer den Direkter wiesselt, dee jo awer d’Impulser soll ginn. Wat ass nëmme lass beim Fonds du Logement ? Et géif Zäit ginn, dass mol Kloerheet a virun allem intern Stabilitéit géifen akéieren, an engem Etablissement public, deen haut wuel méi gebraucht gëtt, wéi jee...