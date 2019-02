© Eric Steichen/RTL

Europawalen a schwieregen Zäiten - Rep. Jean-Marc Sturm



Déi éischt Parteien hunn hier Europalëschte presentéiert.

2014 louch an der EU-Moyenne d'Walbedeelegung bei 43%. Lëtzebuerg an d'Belsch ware mat 90% d'Exceptioun. An der Slowakei hate grad emol 13% hir Stëmmen ofginn.

Europa deet sech schwéier, fir d'Leit ze begeeschteren. 2019 wäert ee weidert schwieregt Joer fir d'EU ginn.

Et ass d'Joer vum Brexit, d'Gilets jaunes hu Frankräich als wichtegen Deel vum europäesche Motor staark gebremst. Iwwer Italien hänkt d'Damoklesschwäert vun enger wäit méi schroer Finanzkris, wéi et a Griicheland de Fall war. Bei der Integratioun vu Flüchtlinge gëtt Europa ee schappegt Bild of, mat de Regierungen an Italien , Ungarn, Polen, Parteie wéi AfD a Leit wéi Le Pen.

Den Donald Trump gesäit Europa um selwechten Niveau wéi China als ekonomesche Géigner.

Nodeem d'USA a Russland ee wichtegen atomaren Ofrëschtungsvertrag gekënnegt hunn, warnt déi russesch Regierung d'NATO-Staaten virun enger Konfrontatioun.

Europa géif bei engem Stationéiere vun US-Rakéiten zum Terrain vun engem méigleche Konflikt ginn.

D'Enn vum Atomvertrag géif grouss Auswierkungen op déi ganz europäesch Sécherheets-Architektur kréien.

Et si schwiereg Zäite mat villen Erausfuerderungen. Dat geet vun der Digitalisatioun bis bei de Klimaschutz.

D'EU muss och do d'Kéier kréien, fir net als de Weltleader vu fréier do ze stoen, mat Marchéë wéi Stol oder Autoen. Eng Zort Maus déi hei an do emol brëllt.

2019 ass awer och de Wiessel un der Spëtzt vun der EU-Kommissioun. Déi mannste Leit an Europa kënnen eppes mat de potentielle Successeuren ufänken.



Et ass méi wéi jee néideg d'Leit fir den europäesche Projet ze begeeschteren.

Do sinn och d'Kandidate wichteg. Iwwer vill Joren huet Lëtzebuerg do politesch "Has been'en" oder Leit op Stroossbuerg geschéckt déi een an der nationaler Politik aus de Féiss wollt hunn.

D'Politik muss sech méi wéi jee drop konzentréieren, dass mer d'EU aus dem aktuelle permanente Krisemodus erauskréien an dass d'Leit sech nees dran erëmfannen, dass se op mannst d'Gefill hunn an der EU gutt opgehuewen ze sinn.