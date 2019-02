"Déi Fläsch, déi Fläsch", sot de Kolleg, "déi Fläsch ass iwwerhaapt näischt Besonnesches. Nëmmen eng al Fläsch, aus Pressglas, mat uewen engem décken, duebele Bord, um Floumaart kriss de mol keen Euro derfir, näischt Extraes, vläicht war Branntewäin dran, virun 80 Joer. Mä, mä", sot hien, "ech hunn se selwer geklaut. A se huet geglënnert an alle Faarwen, wéi ech se geklaut hunn."



"Geglënnert?", hunn ech gefrot. An hien sot: "Jo, dat ass, well se esou laang am Buedem louch", hien hätt dat gegoogelt, sot hien, also: d'Surface vum Glas, déi wier porös an dowéinst wiere friem Stoffer an dat Glas erakomm, soe mer Sand, gudde Lëtzebuerger Sand, a wann d'Glas dann aus dem Buedem ausgebuddelt gëtt, da fénkelt et ebe wéi e Reebou. Irrisieren, dat wier d'Fachwuert.



"A firwat geklaut?", wollt ech wëssen. Ma jo, déi Fläsch, mengt hien, hätt wuel sengem Grousspapp gehéiert, vläicht hätt dee Schnaps oder Wäin dorausser gedronk. Hä, sot ech, net méi schlau wéi virdrun. An dunn huet hien explizéiert. Also, dat war esou: Seng Famill hat e Bongert, bon, vläicht kee richtege Bongert, zwee Kiischtebeem, en Äppelbam, e klenge Bongert eben, nieft dem Elterenhaus. Mat deem Bongert war ni vill ugefaang, d'Kiischten haten ëmmer Mueden, d'Äppel ware sauer. Just, datt do an der Mierscher Géigend, wéinst der Nordstrooss, den Terrain ëmmer méi wäert ginn ass. A seng Eltere sinn an d'Jore komm an hunn driwwer nogeduecht, wat si da verierwe kéinten.



An du stoung op eemol owes dee wäissen Audi virun der Dier an an der Stuff stoung dee Promoteur aus der Stad, deen huet hinne schéi geschwat a gefrot, ob si deen Terrain net verkafe wéilten. An hien huet – virun zeg Joer – eng Zomm proposéiert an dem Kolleg seng Elteren hu séier gerechent an erauskoum eppes fir de Bouf an eppes fir d'Meedchen. An dunn hu si dee klengen Ziedel ënnerschriwwen, deen de frëndleche Mann mat hat. Do stoung e komescht Wuert driwwer, Compromis stoung do an néierens en Datum, wéi laang den Ziedel gutt wier. An du hu si jorelaang op hiert Geld gewaart. Dat koum net. Juristesch war näischt ze maachen. De Compromis war bommefest, och ouni Verfallsdatum. Si sinn op d'Geriicht gaang an hu verluer. De Papp vum Kolleg huet sech och nach Suerge gemaach – all Summer –, wien da responsabel wier, wann dat héicht Gras vum Bongert géif Feier fänken. Well geméit huet do kee méi. A Joren duerno – entretemps waren d'Terrainspräisser enorm an d'Luucht gaang, de Chiffer, deen am Compromis stoung, awer net – Joren duerno ass also déi du ridicule Zomm komm, sot de Kolleg, an hien krut seng Deel. A war gutt rosen, datt d'Elteren engem Terrains-Spekulant op de Läim gaang waren. Mat deem Compromis.







An op eemol ass et du lassgaang mam Gebaus am ale Bongert. D'Beem goufen ëmgeseet, e Bagger huet de Buedem opgerappt an en décke Koup Sand opgetippt. Hien ass heiansdo laanschtgefuer, Virwëtz, an och e bëssen, fir sech wéizedoen, sot hien. An ee Weekend bleift e stoen an klotert iwwer d'Clôture, défense d'entrer au chantier, Quetschen och, an ass op dee Koup giele Sand geklomm. An do louch se, d'Fläsch. Se war voller Sand an huet geglënnert. An hien duecht, dee Promoteur huet meng Eltere gutt ugeschmiert mat deem Compromis ouni Verfallsdatum, déi Fläsch hei, déi kritt en net, dat ass meng. Hien huet de Sand erausgerëselt an d'Fläsch matgeholl, geklaut, gestuel. An hat d'Iwwerzeegung, déi Fläsch hätt sengem Grousspapp gehéiert an iergendwéi wier se deemools am Bongert verluer gaang.



"Jo, an d'Haus, wat gebaut ginn ass, wéi gesäit dat dann aus?", hunn ech gefrot. An hie sot: "Iergendeppes 4-eckeges, eng Villa quoi, wéi erwaart, mat vill Glas a Stol, méi Terrass wéi Haus an eng Garage fir 3 Autoen." Hien kuckt scho guer net méi, wann en do emol laanschtfiert. Just nach d'Fläsch, sot hien, ee Joer laang, huet se vum Grousspapp erzielt, vun der Drëpp mam Noper, vun der Allerhellege-Friess am Haus. A vum Sand ënner dem Bongert, wéinst deem se geglënnert huet. An elo fénkelt se net méi, se stoung ze laang an der Sonn, um Fënsterbriet. Se ass nach just eng gro zerschréipste Fläsch aus déckem Glas. Mat Waasser dran fir d'Planzen dernieft ze netzen. Zaart Plänzercher um Fënsterbriet an der Sonn.