Am Commentaire op Vältesdag, geet et just am wäiteste Sënn ëm Léift. Den Eric Ewald befaasst sech doran nämlech mat sozialen Diskussiounen an eisen zwee groussen Nopeschlänner.

Fänke mer awer, fir eranzekommen, mat der Lag hei am Land un. Op den 1. Januar gouf de Mindestloun fir net-qualifizéiert Leit op ronn 2.070 € ugehuewen; wann dat an den Ae vun de Gewerkschaften och nach net duergeet, ass et op d'mannst awer mol e Schrëtt an déi richteg Richtung. Egal wéi ass et eng Situatioun, vun där se an Däitschland an a Frankräich nëmmen dreeme kënnen.

Bei eisen däitschen Noperen ass grad eng gréisser Diskussioun iwwer eng Grondrent am Gaangen: Den SPD-Aarbechtsminister Hubertus Heil wëll, dass doriwwer verschidde Leit bal 450 € de Mount méi kréie sollen. De Koalitiounspartner vun CDU/CSU ass awer wéineg begeeschtert vun där Iddi, well sou just Geld mat der Géisskan géif verdeelt ginn. Neien Zodi an der GroKo ass domat bal garantéiert. Woubäi d'SPD virun allem déi fir vill Däitscher néfaste Hartz IV-Reforme begruewe wëll, déi ënner hirem Kanzler Gerhard Schröder Realitéit goufen.



Bis zu 4 Millioune Leit, déi net vill erauskréien, kéinte vun där Reform profitéieren: 447 € pro Mount weider sollt et fir déi ginn, déi e Liewe laang just de Mindestloun kruten. Gestridde gëtt an der Haaptsaach dowéinst, well den Aarbechtsminister eng Prüfung iwwert d'Necessitéit als Konditioun fir déi Grondrent refuséiert. Dass dee Punkt net am Koalitiounsvertrag steet, ass déi eng Saach; ass d'Iddi dofir awer ze verwerfen?



Dass den Hubertus Heil Ënnerstëtzung kritt vum Sozialflillek vun der CDU, fir deen och Spëtzeverdénger eng Hand mat upake sollten, ass alt dat, mä geet et duer? De Minister huet Recht, wann e seet, d'Gesellschaft misst dee Kraaftakt aus Respekt virun haarder Aarbecht packen. De Fait, dass eng Coiffeuse, déi 40 Joer laang de Mindestloun krut, ganzer 514 € Pensioun hätt, wär, Zitat, „respektlos und unwürdig". Sou eng Persoun kéint an Zukunft mat 961 € de Mount rechnen, wat och nach net der Däiwel ass. Mä eben e gutt Stéck méi wéi 514 €.

Bei eise franséischen Noperen huet mech Enn Januar e Reportage an der Emissioun „Envoyé spécial“ interpelléiert, deen „A l’euro près“ geheescht huet. Ee Mount laang huet eng Journalistenekipp 3 Fraen am Alldag suivéiert, déi eng kleng Pai oder eng kleng Pensioun hunn; ë.a. Vakanzen an Erausgoe gëtt et fir si net. Ëm den 10./15. vum Mount ginn d'Sue knapp; dofir gëtt all Euro am 1. Sënn vum Wuert e puermol ëmgedréint. Dës „working poor“ liewe souzesoe mat enger Rechemaschinn am Kapp.



Eng jonk Fra, déi dee Mount als Interim 622 € Pai krut, muss awer 880 € fir de Loyer ausginn. Mam Liewenspartner zesumme kënnt si op eppes méi wéi 2.000 €, wat hiren Ausgaben entsprécht.



Eng eeler Fra, déi u sech pensionéiert ass, geet fir 170 € an e Restaurant botzen. De Rescht vun der Zäit liest a rechent si all d'Reklamme vu Supermarchéë vu vir bis hannen duerch, fir déi bescht Affär erauszefannen. Am Reportage seet si, si wär es midd, ëmmer ze rechnen.

Eng elengerzéiend Fra dann, déi 50 Stonnen d'Woch Ersatzmamm fir kleng Kanner spillt, huet all Mount 150 € fir sech Rescht, no all den Depensen. Si ësst déi Woche mëttes näischt, an deenen d'Kanner beim Papp sinn, fir dass d'Kanner déi aner Woche bei hir Fleesch kënne kréien. Um Enn vum Reportage kräischt si, vu Freed, well si an Zukunft eng „Prime d'activité“ vu 400 € de Mount kritt. Et war fir ze kräischen, awer net vu Freed...