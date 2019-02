Februar 2019. A Frankräich gi jiddesch Griewer mat Hakekräizer beschmiert. E jiddesche Philosoph gëtt vu Manifestanten aus dem Cortège vun de ''Gilets Jaunes'' mat antisemitesche Beleidegungen aggresséiert. Och an Däitschland gi riets Stëmmen, déi den Holocaust kontestéieren oder op d'mannst kleng rieden, méi haart. An de Grand-Duché ass rezent net verschount bliwwe virum Antisemitismus. Et brauch ee just un d'Affichë vum Xavier Bettel a Corinne Cahen ze denken, déi wärend der Walcampagne zejoert beschmiert goufen. De Juddenhaass ass a ganz Europa leider nees méi heefeg a méi visibel ginn. Wat kann een dogéint maachen? Driwwer schwätzen, mengt de Pierre Jans a mécht dat och a sengem Commentaire.

© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

Commentaire vum Pierre Jans



Den Hashtag ass mëttlerweil d'Devise. "#JeDisNon" respektiv "#ÇaSuffit". Allebéid veruerteele se antisemitesch Doten. D'Aggressioune géint de franséischen Intellektuellen Alain Finkielkraut leschte Samschdeg an d'jiddesch Griewer, déi zu Quatzenheim mat Nazi-Symboler profanéiert goufen, haten d'Faass zum iwwerlafe bruecht. E puer dausend Mënschen, dorënner vill Politiker vu bal all de Parteifaarwe waren en Dënschdeg den Owend zu Paräis, an och an anere franséische Stied zesummekomm, fir ze demonstréieren. Et geet duer. Dat ass déi richteg Devise. Mä nëmmen déi éischt Conclusioun.

Zejoert sinn d'antisemitesch Doten dem franséischen Inneministère no nämlech ëm ganzer 74 Prozent an d'Luucht gaangen. Net grad 74 Joer nom Enn vum Zweete Weltkrich. Enger Zäit, an där d'Nazien déi jiddesch Communautéit als Feindbild presentéiert haten, fir d'Wäerter vun enger Gesellschaft iwwer Bord ze geheien an nei Wäerter fir eng exklusiv Gesellschaft ze schafen. Zu där awer just d'Membere vun enger bestëmmter Rass ugehéiert hunn. Esou gouf dat moralescht Bewosstsinn an der däitscher Gesellschaft gebrach. Déi jiddesch Philosophin Hannah Arendt schwätzt vun ''organiséierter Schold''. Et goufen d'Konditioune geschaaft, ënnert deene sech normal Bierger als Antisemitten entpuppt hunn. Moment mol.. och d'Gilets Jaunes sinn dach normal Bierger an och si hunn es sat mat der Aarmut? Jo, den Antisemitismus, dee sech den Ament a klengen Deeler vun de Giele Gilete manifestéiert, ass awer net dee selwechten ewéi deen aus den 30er Joren an Däitschland. Déi eng béisaarteg politesch Kraaft, déi d'Muecht eleng huet, ass net ze erkennen. Leider gëtt et dofir awer e ganze Koup antisemitesch Stréimungen, déi sech bei de Gilets Jaunes sammelen: Rietsextremer mat enger Nostalgie fir fréier Zäiten, wou Juddenhaass erwënscht war, Lénksextremer mat Haass op eng liberal Welt.. an och a villen arabesche Länner ass den Antisemitismus verbreet. Migrante bréngen déi Attitüd méiglecherweis mat bei d'Gilets Jaunes, soen Experten. An et kënnt nach eppes dobäi: d'europäesch Geschicht litt net.

Den Haass géint d'Judden huet sech ëmmer dann am däitlechste manifestéiert, wann de Sozialstaat destabiliséiert war. Wann déi berühmte Schéier tëscht Aarm a Räich nees ausernee goung.

Frankräich stécht aktuell an der Kris! An esou huet den Antisemitismus sech wéi e Geescht nees matzen an – wann een europäesch denkt – eis Gesellschaft geschlach, ouni dass mir dat esou richteg matkruten. Et ass e Stereotyp, mä een dee leider wäit verbreet ass: Judde gehéieren zu der Elite, sinn intellektuell a räich. D'Definitioun vun engem Viruerteel quoi. A wann eng Beweegung, wéi ënnert anerem d'Gilets Jaunes, sech géint déi Privilegéiert riicht, da si mer séier bei de Judden. Leider!

De Gilets Jaunes hir Beweegung ass u sech net antisemitesch. Den Islam ass jo och net islamistesch. Fakt ass awer, dass et extremistesch an antisemitesch Gruppéierunge bei de Giele Gilete ginn. Dat weisen d'Videoe vum leschte Samschdeg, wou den Alain Finkielkraut ënnert anerem ''Dreckegen Zionist“ a ''géi zeréck op Tel Aviv“ un de Kapp gehäit krut.

Déi Responsabel, an am Fong och all eenzelen, dee sech e giele Gilet undeet, fir géint d'Ongerechtegkeete vum System ze protestéieren, musse sech elo froen, wéi een de Problem an den eegene Reien an de Grëff kritt. D'Aen zoumaachen, vläicht aus Angscht e falschen Amalgamm ze maachen, ass op alle Fall net déi richteg Léisung, wéi de franséische Philosoph Gérard Bensussan a sengem Text am LeMonde ganz richteg betount. Och hie beschreift d'Präsenz vum Antisemitismus an der Gesellschaft, wéi déi vun engem Geescht. Dat schlëmmst, seet de Bensussan, wär awer, dëse Geescht méi oder manner fräiwëlleg net ze gesinn, ënnert dem Virwand, e géif sech net sou einfach bemierkbar maachen, wéi d'Mënsche ronderëm. Et ass effektiv en intellektuellen Effort, fir genee erauszefannen, firwat den Haass géint Judden an Europa nees zougeholl huet, an no Léisungen ze sichen. Mä een, dee muss gemaach ginn! Dem Hannah Arendt no gëtt et iwwregens keng Moral ouni d'Denken. Dozou kann een twitteren: #JeDisOui.