Déi ronderëm mech hunn all de Kapp gerëselt iwwer d'Tilly Metz an hir Kollegen, déi an der Belsch op der Air-Base géngt Atombomme protestéiert hunn.

D'Wuert Euro-Wahlkampf stoung jo och ganz fréi am Raum.

D'Tilly Metz huet also elo Problemer mat engem fréiere Pazifist, dee fir Police an Härebierg zoustänneg ass. En immensen Duercherneen bei de Gréngen.

Schlau Leit soe mer elo, den Duercherneen wier geplangt, well eis Gréng wiere net militant an - de Fränz léiert dat elo a flickegen Owescouren - si géifen nëmmen good cop géint bad cop spillen.

Ënner dem Stréch: Déi Gréng ginn gezwongen, erwuessen ze ginn a musse penibel Ministèren iwwerhuelen. Domat gi si ëmmer méi eligibel.

