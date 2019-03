E Freideg ass Weltfraendag ... an ëm Fraefeindlechkeet an iwwer eppes, iwwer dat een net schwätzt, geet et am Carine Lemmer sengem Commentaire. E Film iwwer déi weiblech Regel huet virun enger décker Woch en Oscar gewonnen ... an en Tabu gebrach!

© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

De Commentaire vum Carine Lemmer



Den Documentaire « Period. End of Sentence », op däitsch « Stigma Monatsblutung », huet den Oscar kritt als « Bescht Kuerzdokumentatioun ». De Film, 25 Minutte laang, kann een op Netflix kucken. Et geet ëm déi weiblech Regel a wéi Fraen an Indien wéinst deem normale weiblech Phänomen stigmatiséiert sinn. Am Film geet et ëm e Projet, fir Binden ze produzéieren. Well nëmmen 10% vun de Fraen an Indien benotzen där. Déi meescht kenne keng Hygiènesartikele fir Fraen.

De Film weist, datt Meedercher, Fraen a Männer net richteg wëssen, wat d'Regel ass. Et ass e „Meedercher-Problem“, heescht et. Et gëtt gekickelt, onwëssend gekuckt, sech geschummt. Et weess een net, wat ee soll soen. Et ass peinlech.

An Indien gëllen d’Fraen wärend hirer Regel als knaschteg, deels als krank. D’Relioun verbitt hinnen an där Zäit, an d’Tempelen ze goen an an d’Schoul goen ass ganz schwiereg. D’Frae benotzen iergend ee Stoff, fir d’Blutt opzefänken. Am Film erzielen se, wéi se sech verstoppen, fir de Stoff ze wiesselen. An dee knaschtege vergruewen, well se sech schummen. Oder carrement mat der Schoul ophalen, well se mat der Situatioun net eens ginn. Et schwätzt een eben net driwwer. Et wär de gréissten Tabu-Thema an Indien. Seet de Film.

Dat ass Indien kann ee soen. Jo, hei ass d’Situatioun eng aner, mä en Tabuthema ass et trotzdeem. Wann, da gëtt et gären ëmschriwwen, aner Wierder, Tournure gi benotzt. Blutt ass kee Problem, wann et an engem Action-Film oder engem Videospill optaucht. Wann et ëm d'Regel geet, dann ass et blo a ganz abstrakt.

Dobäi betrëfft de Sujet d'Hallschent vun der Weltpopulatioun, all Mount, 40 Joer laang. D'Regel betrëfft jiddereen – direkt oder indirekt. Ouni dee System géif et eis net ginn. Schummen oder eekelen dierft ee sech nu wierklech net misse fir e gesonde Kierper.

A propos Regel ... d'Regierung huet am Koalitiounsaccord festgehalen, datt d'Lëscht mat den Artikelen a Servicer mat der super reduzéierter TVA vun 3% soll iwwerkuckt ginn a „Fraen-Hygiène-Produiten“ sollen drop kommen. Länner wéi Frankräich hunn do scho reagéiert ... do ass d'Taxe vun 20 op 5,5% erofgaangen. D'Regel wär kee Luxus. An d'Frae ginn dofir op e ganzt Liewe geschat ronn 2'000 Euro (ouni d’Mëttele géint Péng) net fräiwëlleg aus.

Sou eng Ännerung ass luewenswäert an iwwerfälleg. Och nees positive Nationbranding, dat huet eis Regierung jo och gären. Mä et wär dann och gutt, wann déi Baisse, a wou de Staat op vill Steiere verzicht, dann och bei de Konsumentinnen - de Fraen - ukënnt. Lëtzebuerg huet zum Beispill och 3% op de Kannerkleeder- a Kannerschong. D'Eltere mierken dovunner awer net vill. Wann een d'Präisser zum Beispill mat deenen an Däitschland vergläicht, do sinn 19% TVA drop, hei 3%, sinn déi net méi bëlleg. Als Argument gëtt gäre gesot, d'Loyeren an d'Paie wären hei jo och méi héich ... de Commerçant muss kucken, wou e bleift.

Dat versprécht!