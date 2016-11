...“Wa mer de Budget hunn, fir et ze maachen da soll et esou schnell wéi méiglech lass goen“.... Dat sot de leschte Méindeg de Sport-Minister Romain Schneider am Kontext vun der Polemik ronderëm déi nei Sportshal um INS. Dat war ee Saz, dee beim Rich Simon hänke bliwwen ass. Dozou ee Commentaire vun him...

Et war ee Saz, dee mir gefall huet. Esou soll et sinn. Et soll viru goen. Just dass déi Ausso vum Romain Schneider net glafwierdeg ass. Zanter Joren ass de Budget fir de Velodrome gestëmmt an zanter Joren héiert een déi selwecht Geschicht vun him. Nämlech déi, dass d'Sue fir de Velodrome am aachten 5 Joresplang dra sinn. Mëttlerweil si mir awer schonns am 10. ukomm...

Schonns 2006 sot den deemolege Premier Jean-Claude Juncker bei eis op der Antenne, dass Lëtzebuerg e Velodrome géif kréien. 10 Joer méi spéit ass de Jean-Claude Juncker an Europa ënnerwee. A wou ass den Dossier Velodrome ënnerwee?

Villäicht iergendwou an engem verstëbsten Tirang? Villäicht iergendwou, wou kee sech dofir ze interesséiere schéngt?

De Romain Schneider huet sech, dat mengen ech ze wëssen, vill fir eng Arrivée vum Tour de France zu Esch agesat, respektiv fir den Depart zu Munneref. Déi selwecht Energie géif ech mir vun him fir de Velodrome wënschen.

An de leschte Jorzéngten hat Lëtzebuerg Coureuren, déi an der absoluter Weltspëtzt matgefuer sinn an nach ëmmer fueren. Hätte mir ee Velodrome, dann hätte mir an Zukunft och bestëmmt Coureuren, déi op der Piste vu sech schwätze géifen doen. Mir hätten eventuell Sportler, déi op den Olympesche Spiller ëm Medaile géife fueren. Ouni Velodrome zu Lëtzebuerg ass dat awer net méiglech.

De leschte Velodrome gouf 1966 zu Nidderkuer ofgerappt. Dat sinn also 50 Joer hir. Wann och an Zukunft de politesche Wëlle fir een Neien ze bauen esou kleng ass, wéi an de leschte Joren, da kritt Lëtzebuerg ni e Velodrome. E gudden Hektar Terrain gëtt gebraucht, fir een Oval ze bauen. Zu Roubaix hu se esou een Terrain fir den neie Velodrome matten an der Stad fonnt. Hei zu Lëtzebuerg misst et dach och méiglech sinn, iergendwou esou een Terrain ze fannen. Da bräicht net op de Munnerefer Lycée gewaart ze ginn. Hei soll de Velodrome nämlech dran integréiert ginn. Dee Lycée ass awer net fir haut, muer an och net fir iwwermuer.