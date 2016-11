© Eric Steichen

Tëscheruff vum Franky Hippert



An dat ass, datt hannert dem Subside „Qualité +“ keng Ambitiounen, keng Visiounen, keng mëttel a laangfristeg Ziler fir de Lëtzebuerger Sport virgesi sinn. Si mer ze bescheiden, maache mer eis nees méi kleng wei mer sinn, oder hu se beim Comité Olympique oder am Sportministere wierklech keng Iddien? Wann een hei am Land vu Visiounen schwätzt, gëtt ee vun deene Responsabelen aus dem Sport, an och soss, meeschtens bekuckt, wéi wann ee vun Halluzinatiounen géif schwätzen! Woubäi dat ee jo wierklech näischt mat deem aneren ze ginn huet. Ëm wat geet et! Ma fir de Subside „Qualité +“ ze kréien, muss een eng Rei Konditiounen erfëllen. Eng dovun ass, datt 50 Prozent vun den Trainer an engem Veräin Minimum de C-Schäin mussen hunn. Bei deenen aner 50 Prozent, déi deen Diplom nach net gemaach hunn, geet zum Beispill duer, datt wann si 10 Joer aktive Sportler waren, eng kleng Zousazformatioun an der Pädagogie maachen, oder Léierpersonal an Educateuren brauche just e klengen sportspezifeschen Cours ze besichen.Souwäit esou gutt! Mä dobäi bleift et awer och! Et ass - leider muss ee soen - fir de Lëtzebuerger Sport mat senge sëllechen Talenter am Land net virgesinn, datt dee Prozentsaz sech eng Kéier ännert. Natierlech profitéieren och déi manner Talentéiert, vu gutt forméierten Trainer, fir de Goût um Sport ze behalen. D'Fro muss erlaabt sinn, firwat net festgehalen gouf, datt mëttelfristeg, datt heescht zum Beispill an 3 Joer an engem Veräin op d'mannst 70 Prozent vun den Jugendtrainer en C-Schäin mussen hunn, an 5 Joer dann zum Beispill 80 Prozent, a.s.w.! An Island hunn 95 Prozent vun den Jugendtrainer op mannst ee B-Schäin. Wat eng qualitativ héichwäerteg Formatioun am Jugendberäich alles ka bewierken, weess een spéitstens zanter deem formidabele Parcours vun den Islänner bei der Footballeuropameeschterschaft a Frankräich.

Et ass awer wéi esou dacks hei zu Lëtzebuerg: "ëm Gottes wëllen näischt oder net vill veränneren, well et kéint an Zukunft jo wierklech besser ginn!"