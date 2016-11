Wuelverstanen: e Politiker, deen esou vill Dabozegkeeten iwwer Homosexueller, Fraen, Handicapéierter, Schwaarzer sot, deen huet entweder selwer e schwaache Späicher oder ass e gehässegen Topert. Déi politesch Commentateure sinn sech am Fall Donald esou eens, wéi am Fall Brexit: d'Vollek fänkt un, frustréiert ze reagéieren, well et d'Politik net méi versteet. Jiddereen seet elo, mir mussen déi Leit eescht huelen, op si agoen.Da loosse mer mol ufänken: an Däitschland gëtt ouni sech ze genéieren, driwwer diskutéiert, fir bis zu 70 Joer schaffen ze goen. D'Botzfra, déi mat 17 Joer ugefaangen huet, wäert sech kabott laachen. Si geet spéit Owes heem a kritt op der Tëlee gewisen, wéi d'Schickeria uerdentlech kacht, fir sech d'Panz voll ze schloen. Den Aarbechter, deen de ganzen Dag fir säi Patron am héich geféierlechen Dreck schafft, léisst sech vun de Medien beléieren, datt een nieft der Aarbecht soll Sport maachen. Och dee géif sech wuel kabott laachen, wann et net fir ze kräische wier.Wann et nämlech heescht: d'Diskrepanz tëscht räich an arem gëtt ëmmer méi grouss, da bedeit dat natierlech, datt déi eng méi Suen hunn, ewéi déi aner. Et bedeit awer och, a virun allem, datt et e risegen Ënnerscheed gëtt am Denken. D'Schickimicki-Gesellschaft ass vum Establishment gemaach, well just si dovunner ka profitéieren. Ech hunn déi lescht 30 Joer ëmmer probéiert, an der Fräizäit laanscht den Establishment ze kommen, well ech dee jo am Beruff quasi Minutt fir Minutt u mir pechen hunn. Owes sinn ech nawell gären am Bistro a lauschteren dem Vollek no, an do héieren ech op esou vill Sujet eng ganz aner Gei.Dat beschte Beispill wor de Referendum. Wa fréier Politiker mat ronderëm de Comptoir stoungen, ass et haut dacks eleng den Aarbechter, deem et iwwregens egal, wann hien esou genannt gëtt. Vu politescher Korrektheet hält hien net vill, hie schwätzt léiwer vun der Long op d'Zong. Just, datt et kee Meenungsaustausch méi gëtt tëscht de Gesellschaftsklassen, déi den Establishment mam Statut Unique wollt aus der Welt schafen. Esou, wéi mir bal alleguerten der subjektiver Iwwerzeegung sinn, datt eisen Alldag ze vill vu Bréissel virgeknat gëtt, esou fille sech Leit op den ënneschten Trepplécken vun der Gesellschaftsleeder am Stach gelooss, op de Knéie virum Diktat vun uewen.Wéi gesot, kee Versuch, den Trump an e bessert Liicht ze bréngen, ma en éischte Versuch, seng Wieler ze verstoen. Wéi zum Beispill, dat grad déi Arem e Millionär wielen.