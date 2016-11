Commentaire: Eric Ewald (15. November)



Et wär wierklech duergaangen, en tierkesche President Recep Tayyip Erdogan ze hunn, dee säi Land nom Putschversuch zréck an d’kulturell Stengzäit schéngt wëllen ze bréngen, ouns vu sengem zynesche Virgoen am Syrien-Krich ze schwätzen, an deem d’Tierkei méi op d’Kurde facht wéi op de sougenannten Islamesche Staat; duergaangen, e russesche President Wladimir Putin ze hunn, deem een ni hannert säi Pokergesiicht gesäit, och wann ee weess, dass e sech v.a. a Syrien net aus Mënschefrëndlechkeet amëscht, mä aus geopolitesche Grënn; duergaangen, e syresche President Baschar al Assad ze hunn, dee sech vun deene feiere léisst, déi nach hannert him stinn, iwwerdeems seng Truppen all méiglech an onméiglech Sauereien op d’eegent Vollek geheien: Et wär wierklech mat deem klenge Best-of vu Staatscheffen duergaangen, deenen et drëm geet, fir sech un der Muecht ze halen oder se auszebauen - an déi Opzielung kéint een nach monter weiderféieren -, an et hätt net nach en Donald Trump am Wäissen Haus gebraucht, mä d’Amerikaner hu sech dofir decidéiert!

Si hu sech an enger globaliséierter Welt v.a. fir “America first” entscheed, de Réckzuch op sech selwer. Dobäi waren et jo grad d’Amerikaner, déi nom Zweete Weltkrich, an deem se, zesumme mat aneren, eis Befreier waren, an der Haaptsaach hir Produiten an d’Welt bruecht hunn. Wirtschaftleche Protektionismus ass keen Zeeche vu Stäerkt, an dat Signal schéckt just de sougenannte Leader vun der westlecher Welt an déi ganz eraus. Eng Grenz zum Nopeschland Mexiko, wéi se och ëmmer wäert ausgesinn - plazeweis en Zonk, soss eng Mauer -, huet de Republikaner versprach, deen op den Dag genee 27 Joer nom Zesummebrieche vun der Berliner Mauer gewielt gouf! Wéi wann d’Mexikaner, dat houfregt Vollek südlech vun de Vereenegte Staaten, fir all Iwwel vun den Estados Unidos zoustänneg wären, och wann d’Drogebarone vun Tijuana a vun anerwäerts natierlech den US-Maart mat de ville Sue fir hir Wueren am A hunn!

Dat Beonrouegendst ass allerdéngs, dass ee sou guer keng Ahnung huet, wat den zukünftege Locataire vum Wäissen Haus soss aussepolitesch vir huet. Bedeit “Make America great again”, dass sech d’USA am Ausland kleng maache mat hirem Engagement? Heescht et, dass z.B. am Syrien-Konflikt, wéi ugedeit, keng Waffe méi u moderat Rebelle geliwwert ginn, well een net wéisst, op wat fir enger Säit déi stéingen? Och wa sou Waffeliwwerungen natierlech net dozou bäigedroen hunn, fir d’Stierwen op en Enn ze bréngen, hu se op d’mannst awer fir e bal-Equiliber vun de Kräfte gefouert. Ouni dës Waffen dierft d’syresch-russesch Allianz fräi Hand hunn. Hätt dat erëm en Hannergedanken? Et weess een et net, wéi ee sou villes nom Mëttwoch nach net oder net méi weess!

Allianzen, wéi et se bis elo gouf, ziele fir den Donald Trump net méi onbedéngt. Oder vläicht just manner? Souguer d’NATO huet sech scho Froe gestallt, nodeems de gewielte President als Kandidat keen allze gutt Hoer un der Nordatlantescher Allianz gelooss hat. Wéi iwwregens och un Däitschland an u China. D’Welt ass manner berechenbar gi mat der Wiel vum Donald Trump. Et gëtt Zäit, dass de Mann - oder seng Beroder - hir aussepolitesch Kaarten, wa se der dann hunn, op den Dësch leeën, fir dass een eventuell e bësse méi berouegt ka sinn, och an absënns fir eis Kanner!