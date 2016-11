De (Méindeg) de Moien huet den US-Soziolog an Zukunftseconomist Jermey Rifkin seng Etude iwwert de Lëtzebuerger Wirtschaftsmodell vun der Zukunft presentéiert. De Sall an der Luxexpo war gutt gefëllt, dem Rifkin seng Explikatioune selwer dierften awer keen iwwerrascht hunn, dee säi Modell scho kannt huet. Wie konkret Projektiounen an Zuelen iwwer Lëtzebuerg erwaart huet, dierft enttäuscht gewiescht sinn. De Ben Frin dozou mat engem Tëscheruff.

Rifkin / Tëscheruff vum Ben Frin



D'Regierung keeft de Businessmodell Rifkin-Modell, sur Mesure fir Lëtzebuerg. Op 475 Säite fir 425 Dausend Euro ass net nëmmen eis wirtschaftlech Zukunft zesummegestaucht, mä och grouss Deeler vun eiser gesellschaftlecher Zukunft a vun eisem Alldag. De Präis an den Ëmfang vun der Etude wierken do scho bal iwwersiichtlech, wann een de Rifkin verspriechen héiert, dass Lëtzebuerger mat sengem Modell dat éischt Land op der Welt ass, dat net an der zweeter industrieller Revolutioun versauert, mä erléist gëtt. An dat fir 425 dausend Euro, dat ass net vill, betount och de Wirtschaftsminister Schneider an de Rifkin selwer, hien hätt mat der Etude kee Benefice gemaacht, souguer Sue verluer.

Den Jeremy Rifkin als Wirtschaftsmessias, well nieft senger Vue vun der Zukunftswelt gëtt et anscheinend net méi vill, och wa vill vu senge Visioune sécherlech verstänneg sinn a vill verspriechen. D'Regierung ass sech sécher, dass de Rifkinsche-Modell dee richtege Wee ass, ëmmerhi goufe schonn direkt 9 Mesuren a Richtung drëtt industriell Revolutioun ëmgesat, et muss ee jo en Zeeche setzen.

A grad well mer awer déi éischt sinn, déi de Rifkinwee ginn, fir deen et jo nach keng Erfahrungswäerter ginn, dierf ee sech roueg froen, wou de Modell hi geet, wa mer och déi eenzeg bleiwen, déi e wëllen ëmsetzen. Dat huet de Rifkin eis de Moien net gesot. Souwisou huet e sech drop limitéiert, fir déi grouss Linne vu sengem Modell ze erklären, déi awer jiddwerengem schonn dierfte bekannt gewiescht sinn, dee sech fir 10 Minutte mat sengen Theesen ausernee gesat huet. Op konkret Auswierkunge vu senger Strategie op Lëtzebuerg huet en ëmmer nees recommandéiert, seng Etude ze liesen, kee Wonner, dass eng Journalistin d'Fro gestallt huet, ob de Rifkin selwer iwwerhaapt wéisst, wat alles an de 475 Säite steet. Vill Zuele wollt hien net nennen, an der drëtter industrieller Revolutioun géif et schliisslech nei Bewäertungsmethode ginn, déi wiere jo elo awer nach net bekannt, also kéint een och nach näischt dozou soen.Ech hat mer méi op Lëtzebuerg zougeschnidden Detailer erwaart, déi si mer de Moien net gewuer ginn. Déi sti jo op deene 475 Säiten, wéi de Rifkin ëmmer nees sot, mol kucken, ob déi als Bettlecture daachen.