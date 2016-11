Virun e puer Woche war ech an Holland. Ganz vill Leit sinn do mam Vëlo gefuer - amplaz mam Auto. Op all Bus-Arrêt – net nëmmen an der Stad - gouf digital den nächste Bus annoncéiert. Am Zuch fir op Amsterdam gouf et Wifi, gratis wuelverstanen. Nëmmen 3 Beispiller, déi ech a mengem Lëtzebuerger Alldag net erliewen.

D'Rifkin-Etude ass interessant, si ass spannend, si wërft Iddien op, déi d'Land ouni Zweiwel géife weiderbréngen. D'Fro ass, wéi eis Gesellschaft, eis Populatioun, d'Wieler domat ëmginn. Si se prett fir dës Revolutioun?

Eng Revolutioun ass jo dacks eppes, wat aus dem Vollek kënnt. De Pouvoir, deen op d'Vollek reagéiert oder de Pouvoir, deen ofgesat gëtt an duerch en neie Pouvoir ersat gëtt. D'Rifkin-Etude ass keng Revolutioun an deem Sënn. Si ass eng Usammlung vun Iddien, vum Pouvoir an Optrag ginn a vun engem amerikaneschen Expert zesummegedroen. Dat soll elo net bewäerten, wat ënnert dem Stréch erauskënnt, mä d'Fro ass eben, wou stinn d'Leit a wéi kritt ee si dozou sech op déi Revolutioun anzeloossen?

Um Pabeier sinn d'Léisungen dacks einfach. De Camille Gira, Staatssekretär am Ëmweltministère, sot am Kader vun den Diskussiounen iwwert d'Zukunft vum Wuesstem vum Land, eng Léisung fir d'Staue wier, datt d'Leit moies net eleng am Auto solle sëtzen. Recht huet en am Prinzip, mä wéi kritt een d'Leit dozou ëmzedenken? Wéi mécht een hinne kloer, datt den ëffentlechen Transport, Fahrgemeinschaften, Vëlo, ze Fouss goen Win-Win-Situatioun kënne sinn? Technesch ginn et Léisungen, d'App-Entwéckler stinn an de Startlächer.

Mä déi Léisunge mussen ugeholl ginn, si mussen an der Praxis ëmsetzbar sinn a virun allem ëmgesat ginn. 2025 mat just nach Elektroautoen, déi zougelooss ginn, kléngt zum Beispill nach wäit ewech, mä eigentlech ass et muer.

Et soll een net ze vill diskutéieren, huet d'lescht Woch de fréieren Inneminister Michel Wolter gewarnt. Hie war viru 15 Joer schonn do ukomm, wou elo nees driwwer soll diskutéiert ginn. Den Inhalt vum IVL-Projet gëtt vun der aktueller Regierung nees an d'Spill bruecht. Ëmgesat goufen déi territorial Iddien net. Firwat? Well blockéiert gouf. Well de Courage gefeelt huet. D'Politiker, och d'Gemengepolitiker, wëlle sech et net verdierwe mam Wieler. Well et gëtt een elo – haut – gewielt oder eben net, an net fir eppes, wat nach wäit ewech ass an den Notzen ongewëss.

E Forcing, de Leit eppes opdrängen, dat ass och net de Sënn an Zweck vun der Politik. A wéi d'Leit reagéieren, wa se sech net eescht genuch geholl spieren, dat krute mer jo a Perfektioun déi aner Säit vum Atlantik gewisen. Gefiller sinn déi nei Fakten, nom Motto: „Ech lauschtere just, wann ech mech ugesprach fillen“.

Et gëllt also d'Leit mat op de Wee ze huelen. De Wieler, an dat ass bekanntlech en anere wéi de Resident.

Et dierf ee gespaant sinn, ob d'Rifkin-Visiounen an d'Realitéit ëmgesat ginn oder ob se nieft aneren Etuden am Tirang landen.