An de leschte Wochen ass jo d'Fro opkomm gewiescht, ob déi nei Sportshal, déi um INS gebaut soll ginn, net op mannst 3 Meter méi breet gemaach kéint ginn, fir datt déi jonk Sportler vu méi Trainingsfläch kéinte profitéieren. D'Plaz ass op alle Fall do! Déi zwee Deputéiert Nancy Kemp-Arendt vun der CSV an Claude Lamberty vun der DP haten an deem Sënn och parlamentaresch Froen un den Sportminister gestallt. De Romain Schneider huet de leschten Donneschdeg dorop geäntwert. Déi Äntwerten werfen awer vill méi Froen op wéi virdrun beäntwert goufen, fënnt de Franky Hippert a sengem Tëscheruff:

Wisou strieft de Sportminister sech esou dogéint fir déi Hal 3 Meter méi breet ze man, an de Kanner an de Jugendlechen esou méi Trainingsfläch ze ginn!? Wisou bleift hien esou stur?Gëtt de Sportminister schlecht beroden!? Wéi ass et ze erklären, datt dem Sportminister säin engste Beroder, deen virdrun als President vun der Associatioun vun de Sportsproffen fir all Zentimeter Sportinfrastruktur méi, gestridden huet, dat einfach esou hinhëlt? Pour ne pas hypothéquer aussi bien le timing que le projet dans son ensemble, heescht et vum Romain Schneider an senger Äntwert op d'parlamentaresch Froen vun deenen zwee Deputéierten. Dat kléngt, mat allem Respekt, fir am Jargon vun enger vun den léifsten Sportaarten vum Sportminister ze bleiwen, no engem Biddonsargument!Oder firwat soll de Projet an sengem ganzen hypothekéiert ginn? Wat sinn d'Grënn, déi d'Ëffentlechkeet an deem Fall nach net kennen? Un den Autorisatiounen vun der Stater Gemeng kann et net leien, wéi d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer bei eis am Interview gesot huet. De Nohaltegkeetsministere géif dat bauen wat vun Sport an Educatiounsministere gefrot géif ginn, huet et geheescht!

Mat 3 Meter breet méi, hätt een zwar dann eng 21 Meter breet Hal, bei engem Handballsterrain, deen 20 Meter breet Standardmooss huet, wären awer just nach 50 Zentimeter op all Säit, Auslafberäich, heescht et an der Äntwert! Wann een da schonn iwwert d'Sécherheet schwätzt, wéi gesäit et dann an deenen aneren Halen am ganze Land domat aus? Wéi vill Sécherheetsofstand ass do tëscht den Terrainen an de Maueren?

Eng Fro, déi sech och stellt, ass: Wann ee sech elo schonn esou dogéint strieft, fir 3 Meter Sportshal méi ze bauen, wou d'Plaz ganz kloer do ass, wéi gesäit et da mam Internat fir de Sportlycée aus, deen op den INS soll kommen? A propos INS! Muss ee sech am Sportministere net Gedanken maachen, fir fir d'Zukunft méi wäit ze denken, an de Projet vun der Kockelarena nees eraushuelen.

Zanter 7 Joer ass de Romain Schneider elo de Chef am Sportministere. D'Fro stellt sech och, wisou hie sech net an aneren Dossieren esou vehement agesat huet, Stéchwuert Velodrome! Lo am Dezember ginn et 10 Joer, datt de fréieren Premier Juncker bei eis op der Antenne gesot hat, datt Lëtzebuerg säin Velodrome kräisch. Lo soll en eng Kéier an de Munnerefer Lycée integréiert ginn! Just datt dee Lycée nach net fir haut, net fir muer an och nach net fir iwwermuer ass. An dann freet ee sech och, a wéi een Schleekenhaischen sech den Lëtzebuerger Comité Olympique nees zréckgezunn huet? Oder huet et einfach domat ze dinn, datt am Moment keng Schleeckenzäit ass.