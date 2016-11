Commentaire: Guy Kaiser (22. November 2016)



Ech hu scho viru Joer op d’Geforen vun engem Referendum higewisen. Och déi deemoleg Chambre des employés privés huet net vill dervunner gehalen, well d’Geforen vun enger momentaner Manipulatioun ze grouss sinn. Ech erënneren un eis Erfahrung mat de bekannten dräi Froen. Et war e Fiasko fir d’Regierung, och wann si dat selwer net esou wëll gesinn. Do waren der derbäi, déi de « Neen » fett gekräizt hunn, einfach well si rose waren, well hir Partei, d’CSV- bei wäitem stäerkste Partei- an d’Oppositioun geschéckt gi war. Dat ass zwar eng politesch Iwwerleeung, huet awer guer näischt mam Inhalt vum Referendum ze di gehat. Do ware Patronen, déi eng Campagne fir de »Jo » lancéiert haten. Dat war deene Leit zwar hiert gutt Recht, mä, well d’Stëmmung deemools esou war, wéi se ebe war, gouf d’Tendenz fir den « Neen » ëmsou méi verstäerkt, a sief et och nëmmen duerch e Bauchgefill.

E Referendum ass eng Foto vum Zoustand vun der Regierung : sti fir si d’Stären éischter gutt, huet e Referendum éischter Chancen, ze passéieren, wéi wann hir Popularitéit am Keller ass. Den Inhalt vum Referendum riskéiert dobäi, Niewesaach ze ginn. Eng jonk Lëtzebuerger Studentin op der Universitéit Cambridge gouf d’lescht Woch nach eppes aneschters ze bedenken : mat Referendumen kann een eng Regierung ënner Dauerbeschuss halen : hei e Referendum iwwer Moscheeën zu Lëtzebuerg, do iwwer d’Burka, Froen, déi esou delikat sinn, datt eng Regierung net ouni Schréipsen dervunner kënnt. Si gëtt éischter geschwächt, ewéi gestäerkt! Ass dat gutt ? Eigentlech net fir d’Demokratie, just fir den Humpejang, dee sech kann an d’Fäischtche laachen : »Deenen do uewen hunn ech et elo mol gewisen ! ».Sinn elo Petitiounen an der Chamber dee richtege Wee ? Si sinn op alle Fall vill manner geféierlech, ma suergen dach fir Frustratiounen. Wann zum Beispill eng Petitioun iwwer d’Problematik « x » genuch Ënnerschrëfte kritt, gëtt doriwwer eng Stënnchen gepotert, ouni datt awer och nëmmen en Dibbelche am Gesetzprojet geännert gëtt. Gutt, datt mir driwwer geschwat hunn, il n’y a plus rien à voir. Circulez !Esou gesinn wär Demokratie fir eng Partie Leit aus der Gesellschaft just eng Utopie, eng Illusioun. De Politiker bleift näischt aneschters iwwereg, fir vill méi, wéi an de leschten 10 Joer, mam Foussvollek a Kontakt ze kommen. D’Regierung huet op deem Punkt scho vill Efforte gemaach a muss weider an déi Direktioun goen. Dat gëllt iwwregens och fir Oppositiounsparteien.Déi kleng politique politicienne gehéiert an d'Spënnchen!