De Commentaire vum Dany Rasqué.



Eng Posch, mat engem Kussmond, engem rosa Decolleté an engem groe Slip, da sou en däämleche Sproch wéi "Madame on Tour - eng Posch voller Iddien" a schonn ass Är Campagne an Nullkommanix am ganze Land bekannt an Äert Zil erreecht.Dat war jo Äert Zil, oder?Provozéieren, fir an d'Gespréich ze kommen?!Dir mengt dat jo sécher net eescht. Nee, ech trauen Iech villes zou ... mä dat do ... nee ... obschonn ... elo sinn ech mer selwer net méi sou sécher.Wann dat eescht gemengt wier, da misst et awer eng Iddi sinn, déi zu ganz spéider Stonn, no engem richteg arroséierten Owend a puer roude Käpp entstanen ass. Dat missten da Käpp vu sozialistesche Männer gewiescht sinn, well déi si jo rout, d'Fraen, déi schénge jo just nach rosa(rout) ze sinn.Mä rosa - dat passt och ganz gutt bei den Image, deen Dir de Frae gitt. Déi si jo just gutt fir d'Posch spadséieren ze droen. Nee Quatsch, si solle jo och nach Decolleté weisen. O.K., dat do ass elo gehässeg ... et ass jo eng Posch voller Iddien a wéi verschidden LSAP-Damme richteg soen: e schéine moudeschen Accessoire.Et sinn awer nach puer Saachen, déi ech net richteg verstinn.Dee Kussmond op där Posch, wat soll deen?Dee groe Slip an de rosa Decolleté mat der Tirette? Wat wëllt Der domadder soen? Wieren dat dann alles Accessoiren, déi an den Asaz géife kommen, wann et mat den Iddien awer net sou géing klappen?!Ah jo! An dann dee Camper mat deem d'Madammen on Tour ginn. Dierfen se eigentlech och selwer mat deem fueren? Well wa mer scho bei de Klischeeë sinn, dat kenne Frae jo iwwerhaapt net. An da missten se och nach domadder parken. Wahnsinn, wat géif dat e Spektakel ginn.An apropos "on Tour". Mengt Der net, datt dee Motto an Tëschenzäit awer e bëssen ofgelutscht ass. Mat deem Motto (just fir ze soen) ass de Jean-Claude Juncker 2004 well duerch d'Land gegondelt. A wann Der schonn ufänkt, al Slogane vun der CSV ze kopéieren, dann hunn ech léiwer, Dir loosst d'Iddien an der Posch. Ech wëll mer nämlech da guer net virstellen, wou Der déi hierhutt.Ganz éierlech, léif Genossen, maachen ech mer awer och bësse Suergen. An zwar ëm d'Réckegesondheet vun Äre Madammen. All Fra weess nämlech, datt méi fréi oder méi spéit, de Réck wéi deet, wann een déi ganzen Zäit mat sou enger schwéierer Posch muss ronderëm lafen a si ass jo struppevoll mat Iddien. E Rucksak wier do méi praktesch gewiescht, mä natierlech net sou schick wéi eng Posch.Ech muss Iech soen, ech zweiwelen awer och drun, datt Dir et fäerdeg bréngt, mat enger Posche-Campagne méi Fraen op Är Lëschten ze kréien, dofir nach zwee gutt gemengten Tuyauen um Schluss:Frot mol bei Ärem Regierungspartner ëm Hëllef (jo bei den Ökoen, mat de Birkenstock-Sandalen a mam Müsli - wa mer jo scho bei de Klischeeë sinn). Déi kréien et scho méi laang fäerdeg, paritéitesch Lëschten ze maachen, ganz ouni Posch.An de Fall gesat, Dir mengt et wierklech eescht mat där Campagne, da loosst nieft deene villen Iddien an der Posch, och nach bësse Plaz fir e klenge Prabbeli. Dann ass et alt net grad esou desagreabel, wann de Wieler Iech dat anert Joer am Oktober am Ree stoe léisst. Et sollen nämlech Leit ginn, déi eng Virléift fir Politiker hunn, déi e Kapp voller Iddien hunn.