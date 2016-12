felix? / Commentaire vum Nico Graf



Déi éischt Reaktioun e Sonndeg am spéide Nomëtten, war natierlech déi: Erliichterung, uff, nach eng Kéier gutt gaangen. Erliichterung, och esou e Wuert, de Fransouse fält do e Gewiicht vun der Broscht, de Spuenier och, a bei den Däitschen ass et e Steen, deen hinne vum Häerz fält. Nujee, mer kënnen all méi fräi ootmen, elo wou an Éisträich de Rietsradikalen net President ginn ass. Mir lafe méi liicht dorëmmer. Wa mer naiv genuch sinn. Well näischt ass erreecht. Et muss ee sech déi lescht Woche jo nëmmen ukucken, fir ze mierken, wou de Wand hier bléist.

An den USA wielen déi Äermst e Milliardär als President, deen eng Regierung aus Millionäre forméiert. An alleguer hunn se bestëmmt soss näischt wëlles, wéi dem klenge Mann ze hëllefen, t ass fir sech vreckt ze laachen.

Am Frankräich well, wat soen ech, däerf e President net nach eng Kéier untrieden; ze schlecht geschafft, ze schlecht kommunikéiert, prié de sortir vun der eegener Partei. Ouni datt all déi Macron a Valls iergend eng Ahnung hätte wat se géingt déi extrême droite maache sollen. Déi jo beim Erzkatholik Fillon schonn ufänkt an da schwéier honorabel bleu marine gëtt.

En passant, hunn ech de Brexit vergiess.

Maachen awer weider mam Renzi, dee frësche Wand an de blockéierten italienesche System brénge wollt an de Kardinalfeeler gemaach huet, ze soen hie géif zerécktrieden, wa säi Referendum schif géing goen. Vun do un, huet e misse schif goen, ze vill Oppositioun vun alle Säiten. Also Regierungskris a vläicht Neiwahlen. An dat an der drëttgréisster europäescher Ekonomie, an dat wou italienesch Banken, virop d'Monte dei Paschi vu Siena, schonn um Wackele sinn.

Et gouf schonn drun erënnert, wien do virun e puer Deeg zu Berlin zesumme war, den Obama, de Renzi, den Hollande an d' Merkel. Dee Rendez-vous, dee wierkt elo wéi e Conveniat nach ier d'Klass opgeléist ass.

Apropos Merkel. Deeër hier Géigner an der Schwëster-Partei an an der eegener Partei, déi gi keng Rou, obschonns si hier Flüchtlingspolitik an d'Géigendeel verännert huet. Mä esou ass dat: wie sech a seng Programmer de Rietsradikalen upasst, dee geet ënner. Well déi, di e brongelzege Penchant hunn, déi wëllen d'Original a net d'Kopie net ganz konform, well e bësse blatzeg.

An elo gëtt et schonn tatsächlech Leit, déi d'Merkel fréier ëmmer kritiséiert hunn, déi si elo fir en Hort vu Stabilitéit an engem wackelegen Europa halen. Ech streide mat de Leit, déi elo mengen d'Merkel wier eppes wéi e Rettungsanker. Well et ass dach ganz einfach: wann d'Merkel resolut sozialdemokratesch, chrëschtlech, solidaresch, anti-austeritär gëtt, da gëtt se vun den eegenen Leit erdolcht. A wa se sech dem pegidafd-fascho-Trend uschléisst, dann ass et esou wisou eriwwer mat hier, dat kënnen déi Bronzéiert besser.

Wat hu mer also? De Brexit ka näischt Gutts bréngen, an den USA ass postfaktesch Dommheet Tromp. A Presidentschaftswahlen am Frankräich, wou d' Leit dann tëschent Scylla a Charybdis d'Wiel hunn. Wahlen an Italien, wou cinque stelle chaotesch blénken. Wahlen an Däitschland, wou wahrscheinlech nëmme grosskoalitionärt Weidergewurschtels erauskënnt, well et déi eenzeg méiglech Majoritéit ass.

An elo hunn ech nach kee Wuert gesot iwwer Griicheland, iwwer Polen, iwwer Ungarn, iwwer d'Tierkei.

Mä ech soll mech freeën, datt an engem klenge Land mat net grad 9 Milliounen Awunner de Rietsradikalen net President ginn ass? Nee, vill méi wéi e butzege Répit, eng winzeg Otempaus ass dat net.

Tu felix, Europa, an duerno koum en Imperativ, gell dier, also e Befehl, e Conseil. Wat soll ee sech do elo op Kleeserchersdag wënschen? Datt d'Politiker endlech bekäppen, datt ee mat Austeritéit Staaten a Gesellschafte futti mécht. Datt Nationalismus a Rassismus nëmme Leed bréngen.

An da nach e klenge Wonsch vum Houseker: nennt d'Rassisten Rassisten an d' Nationalisten Nationalisten an d' Faschiste Faschisten a benotzt fir déi all w.e.g. dat Wuert Populisten net méi, well et ass eng Beleidegung fir d' Vollek.