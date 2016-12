De Pisa-Test an der Form wéi en elo ass, bréngt eis net virun. Dat huet esouguer den Educatiounsminister Claude Meisch virgëschter während der Presentatioun vun der neier Pisa-Etude zouginn. Lëtzebuerg bleift zwar mat senge Resultater stabel, schneit awer am Generelle schlecht of a bleift ënnert dem OECD-Duerchschnëtt! Datt Pisa net d‘Realitéite vum Terrain berücksichtegt, domadder dierft nieft dem Ministère jiddereen d’Accord sinn, dee sech deen Test an d’Paramèteren ugekuckt huet. D‘Nadine Gautier mat engem Commentaire.

3 an eng hallef Stonn haten déi Jonk vu 15 Joer Zäit, fir d’Froen an de Beräicher Mathematik, Naturwëssenschaften a Schreifverständnis ze beäntwerten. Et war déi éischte Kéier, datt d’Schüler hu missten de ganze Froebou iwwert d’Computeren ausfëllen. Den Ausgaangspunkt war fir all Kandidat deeselwechten. A jee no deem, ob d’Kand déi éischt Fro geléist huet, gouf déi nächst vum Schwieregkeetsniveau hier adaptéiert. Iwwregens: gouf eng Fro net beäntwert konnt de Jonken net einfach méi spéit erëm nees drop zeréckkommen. Gelunge fannen ech dat. Wann een ënnert Drock steet, falen engem déi korrekt Äntwerten net esou séier an.

Pisa-Tester spigelen a mengen Aen net wierklech d’Realitéit zeréck. Mir hunn eng eenzegaarteg Situatioun duerch d’Migratioun bedéngt hei zu Lëtzebuerg. 49 Prozent vun de Schüler hunn ee sougenannten Migratiounsbackground, hat d’Etude ënnerstrach. Eng Situatioun, déi esou a kengem anere Land ze fannen ass. Deemno gëtt et och ee Plurilinguismus, dee sech op eist d’Land beschränkt. Mat all sengen Nodeeler, déi e mat sech bréngt. Francophone Kanner hu Problemer mam Däitschen. D’Lëtzebuerger dogéint doe sech schwéier mam Franséischen.Eenzegaarteg ass dann och, datt fir de Pisa-Test, all d’Lycéeen am Grand-Duché gekuckt goufen. Dat gëllt awer net fir aner Länner wéi Däitschland oder Frankräich.Onofhängeg vu Lëtzebuerg, ginn et och allgemeng Kritiken um Test. Wat seet esou een Test eigentlech iwwert d'Capacitéite vun eise Jonken aus ? Et gëtt op engem Dag getest, net iwwert eng länger Zäitspann gekuckt, an d’Entwécklung vum Educatiounssystem iwwert d‘Jore gëtt net consideréiert.Vill méi soen, a mengen Aen, d’Ofschlossklasseresultater eppes iwwert eise Schoulsystem aus! Oder d’Zuele vum Redoublement! A wéi enge Beräicher muss eppes verbessert ginn, a wéi enger Formatioun ginn et Schwieregkeeten, op wéi engem Niveau. Oder och nach d’Zuele vum Retard scolaire. Fir d’Schouljoer 2014-2015 ware 17.8 Prozent vun de Schüler am Classique concernéiert, also hate während hirer schoulescher Carrière, op d'mannst ee Joer verluer. Entweder well se gewiesselt hunn oder duerchgefall sinn. Am Technique loung den Taux vun de Retarde bei 61 Prozent.D’OECD, déi de Pisa-Test organiséiert, hat sech géint d’Redoublementer ausgeschwat, déi missten ofgeschaaft ginn. Grad déi fannen ech erméiglechen de Kanner awer sech an där Matière ze verbesseren, wou se Lacunen hunn. Vläicht ass dat och e bëssen naiv, fir dee Wee ze favoriséieren, ma ech mengen, wann een d’Duerchfalen ofschaaft, léisst een d’Kanner e puer Joer struewelen, an zum Schluss sti se do, ouni ze wëssen, wat se dann elo wierklech beherrschen.Iwwregens kascht de Pisa-Test och net näischt. Fir Member am Pisagremium ze sinn, gi mir 55.000 Euro d’Joer aus. Fir den Test virzebereeden, gi mir 325.000 Euro d’Joer aus, wëssend, datt esou een Test mat senger Preparatioun 3 Joer laang brauch, kënnt de Ministère op ee Käschtepunkt vun enger Millioun Euro.All 3 Joer mam nämmlechte Constat.