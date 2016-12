Commentaire vum Eric Ewald



Déi eng ass méi schlëmm, déi aner méi terre à terre, soudass ech domat ufänke géif.

Bei dësem éischten Opreger geet et ëm eppes, wat ech an der Lescht am Trafic - oder besser gesot Net-Trafic - op den Autobunne feststellen, v.a. op där, op där ech all Dag stinn, respektiv lues rullen. Duerch deen - ginn ech mol dovun aus - Verstouss géint de Code de la route kéint d'Police all Dag Suen erakréien: Ech schwätze vum Iwwerhuelen iwwer d'Pannespur, wat deen neisten Trend schéngt ze sinn! Et steet een, moies a Richtung Stad, owes a Richtung Diddeleng, Schutzblech widder Schutzblech am Stau, bis op eemol op där Pannespur een oder méi Autoen net lues, mä an der Regel zimlech schëtzeg laanschtfueren. Elo ass déi Vitesse schwéier anzeschätzen, well ee selwer steet an engem dofir alles, wat séier fiert, extrem huerteg virkënnt, mä ech géif mol schätzen, dass déi meescht an deem Fall op d'mannst 90 à l'heure drop hunn. Dovun ofgesinn, dass se all déi aner, déi op den zwou normale Spure stinn, fir Toperten halen, brénge se v.a. déi a Gefor, déi vläicht net an de Réckspigel kucken - well normalerweis ganz riets kee kënnt - a sech z.B. soen, elo profitéiere mer vum Stau, fir op der Aire de Berchem ze tanken, fir e bësse virun der Offahrtsspur dohin ze fueren. Wann et do eng Kéier rabbelt, da gëtt et flott, well da flitt deen Auto, dee riets eraus wëll, nodeems e vum séiere Champion op der Pannespur getéckt gouf, wahrscheinlech widder anerer, déi op der rietser Spur stinn. Bonjour les dégâts! Mä dat schéngt deenen extrem Presséierten, déi déif iwwert d'Pannespur fléien, relativ egal ze sinn. De Clou an deem Sënn hunn ech e Freiden a Richtung Stad erlieft, wéi en Auto op der Héicht vun der Kläranlag tëscht Beetebuerg a Peppeng op der Pannespur laanschtgedonnert ass, net fir uewen d'Sortie Léiweng ze huelen, mä op där Héicht lénks eriwwerzezéien op déi normal an direkt weider op d'Iwwerhuelspuer. Sou kënnt een natierlech a 5 Minutten iwwer eng komplett iwwerlaaschten Autobunn, de Risiko fir aner Automobilisten net mat agerechent. Iwwregens kéint d'Police an de Spëtzestonne moies an owes déi Pannespur op der ganzer Längt am A behalen: Do kéimen, wéi gesot, Suen eran!

Deen zweeten Opreger ass méi infekt: E betrëfft sougenannt „fake news“ op Facebook, spréch falsch Noriichten op de sougenannte sozialen Netzwierker. An Däitschland huet déi fréier Ministesch Renate Künast vun deene Gréngen elo Plainte gemaach, well si am Zesummenhank mam Mord un enger Studentin zu Freiburg e Message sollt gepost hunn, an deem si zum Versteesdemech fir den Auteur, e jonken Asyldemandeur, opgeruff hätt; dat war awer fräi erfonnt! Sou kann ee Wahlen, wéi déi d'nächst Joer an Däitschland, virum Hannergrond vun der Flüchtlingsdebatt natierlech manipuléieren. D'Politikerin huet, nieft der Plainte, och vu Facebook gefuerdert, déi falsch Noriicht direkt ze läschen: Op deem Ouer ass de Gigant vun de sougenannte sozialen Netzwierker bis ewell awer ëmmer daf gewiescht, an et huet och dës Kéier 3 Deeg gedauert, bis dat geschitt ass. Si krut dofir awer, léiwerweis, och eng Entschëllegung! An deem Kontext ass v.a. nach ervirzehiewen, dass d'falsch Noriicht vu Facebook-Säite wéi deene vum „Widerstand deutscher Patrioten“ ausgoung: Dozou gehéiere wuel och Leit, déi der Press zanter enger Zäitche virgeheien, Ligepress ze sinn! Hir Wourecht ass an dësem Fall natierlech vill méi wouer, a si weisen eis anere Mënsche vun der Press emol, wéi mer et richteg solle maachen!

An deem Sënn: Passt am Trafic op an dorop, wat Der op Facebook schreift, a besënnlech Feierdeeg!