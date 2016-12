D'Deputéiert lafe sech esou lues warem: Déi nächst Woch ass de Marathon fir de Staatsbudget an haut ass et de ganzen Dag - vu moies bis an den Nomëtten eran - d'Diskussioun ëm déi geplangte Steierreform. An do, Guy Kaiser, wäert et zu engem Deel ëm d'Meenungsdifferenze goen tëscht der Regierung an der Lëtzebuerger Zentralbank, wat de Käschtepunkt vun där Reform ubelaangt ...

Commentaire vum Guy Kaiser iwwert d'Steiererform



D'Regierung seet bekanntlech: d'Reform schléit dat anert Joer mat 373 Milliounen Euro zu Buch, d'Zentralbank kënnt - an d'Kanner staunen am Kasperltheater - op 829 Milliounen. Fir d'Joer drop wär et dann ëmgedréit: d'Regierung rechent do mat engem Käschtepunkt vu 500 Milliounen, d'Zentralbank vun nëmmen 115.Hannert de Kulisse gëtt et nawell genuch Spektakel iwwer d'Problematik, datt déi eng Chiffere cumuléiert sinn an déi aner net, dobäi misst de Sträit séier geléist sinn, wann een d'Berechnungen op de Bruttoinlandproduit mécht: D'Zentralbank rechent fir dat iwwernächst Joer mat engem Minus vun 1,7 Prozent op de PIB, d'Regierung mat nëmmen engem vu minus 0,8%.Et ass also vun der Oppositioun ze rechnen, datt do fatzeg drop geklappt gëtt, datt d'Steierreform e Kaddo fir de Wieler ass, einfach ze vill kascht an d'Staatskeess belaascht.Op deem Punkt wäert eng aner Iwwerleeung vun der Zentralbank mat an d'Gespréich bruecht ginn, nämlech déi vun enger sougenannter Schockhypothees. Dorënner ass sech eng Finanzkris virzestellen, wéi mer si viru 7 Joer haten, mat zwou Banken, déi um Bord vun der Faillite waren. Sollt esou eng Situatioun sech ähnlech widderhuelen, géing dat eise PIB dat anert Joer ëm 3,6 Prozent belaaschten an d'Joer drop esouguer ëm 4,2 Prozent. Dat wier effektiv net wéineg.D'Lëtzebuerger Zentralbank huet hei Chifferen hannerlooss, déi natierlech politesch ze interpretéiere sinn. Schued, datt si sech an de leschten 10 Deeg aus deem Debat zeréckgehalen huet.