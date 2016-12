D'Zopp gëtt net sou waarm giess wéi se gekacht gëtt – no der Wahlvictoire vum Donald Trump wollte vill Leit him eng Chance ginn: De Kandidat Trump wier net onbedéngt de President Trump. Amerikanesche President ass en och nach net, mä dat, wat e bis ewell Opweises huet, irritéiert a provozéiert - mengt d'Carine Lemmer de Moien a sengem Commentaire ...

Den designéierten amerikanesche President war e Geschäftsmann an ass e politeschen Ufänger, en Amateur. Mat Spannung gouf drop gewaart, wien Ausseminister gëtt: Et gëtt och een, dee sech mat Business auskennt, e Pëtrolsmanager, och en Amateur, ouni politesch Erfahrung. Mä en ass e Frënd vum Wladimir Putin.

D'Amt vum Ausseminister soll een net iwwerschätzen, heescht et elo, och wann et sech ëm den amerikaneschen handelt. Déi grouss Linne gi souwisou d'Staats- a Regierungcheffe vir, de Faible fir Russland ass egal wéi do.

Déi nei US-Regierung wëll anscheinend eng aner Russlandpolitik maachen, d'Relatiounen nees verbesseren. Fräi Hand fir Russland a Syrien, manner Drock am Ukrain-Konflikt. D'Sanktioune géint Russland schénge wéineg Zukunft ze hunn. Europa muss da kucken, wou et bleift, a seng Interessie verteidegen.

De Rex Tillerson, den designéierten Ausseminister, wär e "ormidabelen Diplomat", huet den Trump säin Ausseminister gelueft. Hie wier ebe frëndlech zu ville Leaderen an der Welt, mat deene mir net eens ginn an eng Rei Leit hätten dat net gär, sot de Milliardär. "Mir brauchen eng nei Richtung", mengt den zukünftegen US-President a strieft déi och un.

China huet den Trump och scho provozéiert. Hien dreet Peking mat der Unerkennung vun Taiwan, wa China den USA beim Handel net entgéintkënnt. Fräihandel ass him en Dar am A. Wann den Trump och nach déi "Ee-China-Politik" vun den USA a Fro stellt, datt also Taiwan am Prinzip en Deel vu China ass, da wackelt villes - an ännert. Europa schéngt den Donald Trump bis ewell jiddefalls éischter wéineg z'interesséieren.

Mir rëselen éischter de Kapp iwwert seng Regierungsequipe. Alles richt méi no "Businessdeals" wéi no Politik. Interessenskonflikter musse gefaart ginn. Populiste schwätzen zwar anscheinend am Numm vum Vollek, mä d'Muecht kritt d'Vollek net. Déi ass dann awer fir d'Elite.

Déi designéiert Regierungsequipe wier e Club vu Milliardären, schreift d'FAZ. Déi, déi den Trump gewielt hunn, fir laanscht d'Hillary Clinton an d'Elite ze kommen, kéinte sech fir domm verkaf virkommen. Datt den Trump selwer Milliardär ass, woussten d'Leit, mä datt der elo elauter an d'Regierung kommen, iwwerrascht vläicht awer deen een oder aneren Trump-Wieler. Wéi en Drot si zum klenge Mann hunn, ass onkloer. Wéi si all hiren neie politeschen Job vun de geschäftlechen Interessi trennen, bleift ofzewaarden.

Et gëtt den Ament also keng Entwarnung, datt d'Zopp net esou waarm giess gëtt, wéi se gekacht gëtt. Et bleift engem éischter de Mond opstoen. Gutt Beroder kënnen eng gutt Presidence ausmaachen, mä hei maachen och d'Beroder Suergen. E Klimaskeptiker als Ëmweltminister. E rietsextreme Populist placéiert am Wäissen Haus. E Gesondheetsminister, deen näischt vum Obama senger Krankeversécherung hält. Direkt eng ganz Rëtsch fréier Investmentbanker vu Goldman Sachs, obwuel d'Investmentbank am Wahlkampf nach verdäiwelt gouf. En Hardliner mat engem Budget vu 600 Milliarden Dollar als Verdeedegungsminister.

Nächste Méindeg sinn iwwregens déi eigentlech US-Presidentschaftswahlen. D'Wahlleit an de Bundesstaate ginn dann hir Stëmm of. D'Vereedegung vum neie President Trump ass den 20. Januar d'nächst Joer.