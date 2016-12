Commentaire vum Guy Kaiser



De Prozess huet déi lescht Woch jo scho mol ganz echt ugefaangen. D'Haaptpersoun, déi sech ëm d'Rulings këmmert, wor krank gemellt, an zwar fir déi ganz Längt vum Prozess. Dat kann natierlech virkommen, ma et kann een e Krankeschäin och hannerfroen: et kann een de Kontrolldokter bei d'Persoun laanscht schécken, et kann een awer och de Prozess aussetzen, bis déi Persoun nees op de Been ass. Esou, wéi et gelaf ass, huet een d'Impressioun, déi Krankmeldung hätt de Verlaf vum Prozess arrangéiert. Well, Luxleaks ass jo och e politesche Prozess: Regierungen an der Mehrzahl hunn déi Rulings zanter ronn 15 Joer lafegelooss, all d'Parteien wosste Bescheed, an der Haaptsaach awer eng CSV.LuxLeaks, dat sinn elo bal exklusiv moralesch Iwwerleeungen. Rulings, dat ass näischt Illegales, ma dach eppes Onmoralesches, heescht et. Den zweete Punkt fir d'éischt: moralesch Wäerter kënnen änneren. Wann d'Gesellschaft zum Beispill decidéiert, den Alter vun der sexueller Volljäregkeet aus wat fir enger Ursaach och ëmmer, eropzesetzen, waren dann déi Leit, déi virdrun a méi jonkem Alter Sex haten, Vergewalteger? Onmoralescher? Wéi déi alliéiert Truppen um Enn vum Zweete Weltkrich tonneweis Bommen iwwer Dresden falegelooss haten, war dat aus der Siicht vun haut komplett onmoralesch, ma aus der Siicht vun deemools iergendwéi ze verstoen.Rulings, näischt Illegales, an all d'Länner hu matgemaach, woubäi een dach soe muss, Lëtzebuerg wor op deem Plang äusserst kompetitiv. Op der Luxleaks-Säit vu Wikipedia kann ee liesen, datt nach zejoert 726 Stéck am Grand-Duché ausgehandelt gi wieren. Wor et da legal oder éischter illegal, datt do zwee Whisteblower à la Deltour an Halet mat den Daten erausgeréckelt sinn? Ëmmerhinn hu si déi Date geklaut! Klauen ass illegal! Klauen aus moraleschen Iwwerleeungen, éischter legal? Naja, wéi gesot, Moral ass wéi e Lastik: mol zitt een un där enger Säit, mol un där anerer, d'Haaptsaach, et passt. Op där Basis kann an däerf e Geriicht net zu engem Verdikt kommen. Gouf vum fréiere PWC - Mataarbechter geklaut, a wa jo, war et mat préméditatioun, intentionéiert oder spontan? Huet de Journalist d'Informatiounen professionnell, dat heescht responsabel benotzt? Moralesch Iwwerleeunge kënnen hei héchstens als Circonstances atténuantes gëlle gelooss ginn.Wéi gesot, net nëmmen d'Kultur lieft vum Disput, vun der Ausernanersetzung tëscht pro a contra.