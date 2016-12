De Chrëschtmaart op der Plëss d'Arem stoung nach net richteg, dunn hu verschiddener scho gefaart, d'Krëppchen wier vergiess ginn; dunn hat och nach een ze denke ginn, de Kleeschen hätt sech duerch d'Bascht gemaach, Ma trotz dëse gréissere Katastrophemeldungen waren déi Stater Mäert dëst Joer esou gutt besicht ewéi scho laang net méi. Kee Verglach op alle Fall mat zejoert, wou een Owes sech bal eleng gefillt huet. Wat war an ass aneschters? Kaum de Maart selwer, wou quasi all d'Buden identesch bliwwe sinn an och op der nämmlechter Plaz stinn. Sécher, d'Wieder war dëst Joer bedeitend besser, wouvunner och d'Geschäfter mat profitéiert hunn.War et net éischter, datt mir zejoert d'Biller vum Bataclan zu Paräis am Kapp haten? Kloer, jiddereen sot houfereg: dat mécht mir keng Angscht, wann een nogëtt, dann huet den Terrorismus scho gewonnen. Mä, ech ginn d'Gefill net lass, wéi wann eis zejoert déi grujeleg Zeenen aus der franséischer Haaptstad nohalteg markéiert hätten, méi, wéi mir eis wëllen agestoen.An, ouni eis verréckt ze maachen, ech héieren dach ëmmer méi dacks: wéi laang soll et daueren, bis den Terrorismus och bei eis zouschléit?! Grad aus där Froestellung eraus gi jo Betonsbléck opgeriicht.