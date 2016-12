© Eric Steichen

2 Affären, 2 Uerteeler, 1 Fro: Commentaire Eric Hamus



Engersäits wier do d’Affär vum suspendéierte Paschtouer, deen eng sexuell Relatioun mat engem Mannerjäregen hat. Geschitt war et während enger Rees am Joer 2008 mat de Massendénger op Taizé. De Bouf hat 14 Joer - an en hätt matgemaach aus Angscht, et géing ëm eppes geschéien. De Kierchemann gëtt d'Faiten zum Deel zou, seet awer, et wier vum Bouf ausgaangen.Op der anerer Säit eng jonk Koppel, de Jong e bësse méi al, knapps 18 Joer, mä volljäreg eben. Hien huet Sex mat senger Frëndin, Enn 2014, Ufank 2015. D'Meedchen huet deen Ament 14 Joer - de selwechten Alter wéi de Bouf an der éischter Affäre.Zweemol geet et ëm sexuell Relatiounen. Zweemol tëscht engem Volljäregen an engem Mannerjärege vu 14 Joer. An engem Fall war dat presuméiert Affer d’accord. An deem aneren net. Eng kloer Saach deemno? Ma anscheinend net.De jonke Mann kritt 3 Joer Prisong, de Paschtouer awer, dee gëtt fräi gesprach. Et ass alt nees wéi esou dacks: Recht ass net onbedéngt Gerechtegkeet. Reng faktuell gesi sinn dem Geriicht hei nämlech d'Hänn gebonn.Den Datum vun de Faite spillt hei eng decisiv Roll. Haut ass et automatesch Viol, wann dat presuméiert Affer den Zäitpunkt vun der Relatioun manner wéi 16 Joer al ass. Bis 2011 loung déi Grenz awer nach bei 14 Joer. An well d'Faite vun Taizé 2008 waren, muss de jonke Mann elo noweisen, datt di géigesäiteg Masturbatioun a Fellatioun mam Paschtouer géint säi Wëlle war. Quasi onméiglech, bei Ausso géint Ausso. An dësem besonnesche Fall loungen de Riichter net genuch Beweiser um Dësch, datt de Jong net d'accord war. Dofir de Fräisproch.Recht ass eben net ëmmer Gerechtegkeet. Zemools wa beim Gesetz keng Retroaktivitéit gëllt. Ech si lo kee Riichter an awer muss ech mer déi Fro stellen, ob een an dësem Fall net awer hätt kéinten, jo missen anescht decidéieren.Soss gëtt jo awer villes fir d'Protektioun vun den Affer gemaach an de Fait, datt den Alter 2011 no ënne revidéiert gouf, weist jo och, datt de Problem erkannt gouf. An awer weisen dës zwee Fäll, datt et nach ëmmer Lacunne gëtt. Virun allem wann ee bedenkt, datt vill Affer sech eréischt no Jore mellen. Wat och ëmmer d'Grënn dofir sinn.Eppes misst a mengen Aen elo awer scho kloer sinn: Et kann an et dierf ee vun engem 14-Järege kee Beweisflicht verlaangen. Virun allem net, wann de presuméierten Auteur de Kontakt jo zougëtt. Wa mer dann awer nach drop pochen, datt e Bouf oder Meedche beweise mussen, datt dat, wat den Erwuessenen do mat engem gemaach huet, net gewollt war - dann hu mer als Gesellschaft versot.