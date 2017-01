Mir liewen an Zäiten vun ambientem Mësstrauen an allgemenger Veronsécherung. Provozéiert duerch Attentater, Terrorpropaganda, Krich an Haass, Fake News a Shitstorm an de sozialen Netzwierker an de Populismus, deen ëm sech schléit mam Brexit an net ze vergiessen dem Donald Trump, deen déi aner Woch als nächsten US-President vereedegt gëtt. De Kreml mécht am amerikanesche Walkampf mat Cyberattacke mat, d’Course no der séierer Schlagzeil dreift d'Presse un an déi sozial Netzwierker loossen ongefiltert, oniwwerpréiften, mä dacks intentionéiert Behaaptunge op d’Bierger, d’Medien an d’Politik lass. Et ass schwéier sech an deem Ganzen erëmzefannen.An elo stinn dëst Joer Walen a Frankräich, Däitschland an Italien u mat der politescher Gretchenfro, a wéi wäit d’Populisten an d’Nationalisten d’Wieler do ëm de Fanger wéckele kënnen. Vill gëtt dowéinst vum europäesche Schicksalsjoer geschwat. Mä hate mer dat net och scho virdrun? Mat der Finanz- a Wirtschaftskris, dem Griichenlanddrama fir nëmmen op déi lescht puer Joer zeréckzekucken.Ma dat gëtt dacks vergiess.Dobäi hëlleft e Bléck no hanne ganz dacks fir dat Gefillten an engem gréissere Kontext ze relativiséieren.Wat ech domadder soe wëll ass, et muss ee elo mol e klore Kapp behalen, sachlech observéieren a kommentéieren, amplaz rhetoresch ze hyperventiléieren.Fir déi politesch a gesellschaftlech Diskussioun wier et sech ze wënschen, datt dëse gudde Virsaz dëst Joer och e bësschen hale géif. Dat gëllt sou wuel fir d’Medien, d’Bierger an d’Politiker selwer.Déi hunn zejoert de Begrëff „postfaktesch“ zwar fir sech entdeckt. Allerdéngs dierfe grad d‘Politiker net vergiessen, datt et ëmmer zwou Säiten vun der Medail gëtt. Sou wéi een als gewielte Vertrieder mat Recht verlaangen dierf, datt d’Bierger net nëmmen aus dem Bauch op Decisiounen an Ëmstänn reagéieren, mä sech och d’Fakten an d'Erklärungen ulauschteren. Sou dierfen och d’Bierger akloen vun de politesch Responsabelen an de Kandidaten Fakten a keng eidel Verspriechen respektiv Ligen opgedëscht ze kréien. Sou wéi et zanter Joerzéngten a Wahlcampagnen systematesch de Fall ass. An elo mam Nigel Farage an dem Trump e virleefegen Héichpunkt erreecht huet.Politiker sinn an deem Sënn selwer mat um postfakteschem Denke Schold. Liewen et quasi vir, an deem se Gefiller gezielt uschwätzen. Eng klassesch Wiesselwierkung.