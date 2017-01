Et ass schonn e zweete komeschen Zoustand, datt eng Regierung um Rudder ass, déi wuel dëst an dat an de Sand gesat, an awer extrem vill ugepak a wéinstens zum Deel och duerchgesat huet an nawell net gutt ewegkënnt. Do ass eng grouss Partei wéi d'CSV, déi wuel an der Oppositioun ukomm ass, ma nach net esou vill ëmgerappt huet, an nawell weider op héije Wäerter steet an et weess een net esou richteg firwat.



D'DP verléiert am Osten hire Reschtsëtz vun de leschte Wahlen an dee geet eriwwer bei d'CSV; d'DP verléiert iwwer 7 Prozent am Norden, fir d'LSAP ass et e Verloscht vun iwwer 3 a minus 1 Sëtz, an dee geet eriwwer bei d'CSV. Staark Verloschter och fir d'DP an hirer Héichbuerg am Zentrum: minus ee Fënneftel vun de Stëmmen, minus 1 Sëtz, an de Gewënner ass schonn nees deen nämmlechten. Dobäi muss ee betounen, datt dat allkéiers de Verglach ass mat de leschte Wahlen, ma et léisst dach déif blécken. An deenen dräi Bezierker kënnt d'CSV op en Total vun 18 Sëtz, déi dräi aner just op 17 zesummen. D'Sozialisten op 5, e méi wéi déi Gréng an déi Liberal op 8. Wann et dobäi bleift, ass et dat séchert Enn vu Gambia.



Mä, wat der Jomer hunn déi Dräi dann nëmme falsch gemaach?! Der Economie geet et gutt: bon, dat hänkt wuel méi vun der Weltwirtschaft of, ma dat war och schonn esou ënner JCJ a Frieden. D'Steierreform ass wuel keng strukturell, ma jidderee wosst d'Enn vum leschte Joer, datt netto méi am Portemonni iwwereg bleift. Wann de JCJ dat gemaach huet, war et gläichbedeitend mat engem Plus vun op d'mannst engem Sëtz. Ënner Blo-Roud-Gréng net. Et gouf zwar par rapport zu enger Ëmfro am Summer e Redressement, mä, dee sech nach net "bar auf die Kralle" bezuelt mécht. Et gëtt eng Indextranche, et gouf e ganz schéine Gehälteraccord fir d'Fonction Publique, dat mécht sech zwar bezuelt beim Fonctionnaire, ma net bei der staatlecher Wielerschaft.



Et wär also interessant, déi Fro an engem anere Sondage ze verdéiwen, respektiv déi aner Fro: firwat gëtt den CSV-Staat nees esou erop beschwuer?! Och hei nees d'Präzisioun: dat gëllt just fir de Verglach mat de leschten Nationalwahlen, wou effektiv duerch d'SREL-Affaire d'Partei un d'Wackele komm war. Am Verglach mat enger Ëmfro virun der grousser Vakanz ass si liicht zeréckgaangen, bleift awer op héijem Niveau, ma nieft dem neie Spëtzekandidat ass een nach net vill Neits vun där CSV gewuer ginn



Ech fäerte ganz, mussen zu dëser Konklusioun ze kommen: een Deel vun der Populatioun acceptéiert net d'Manéier, wéi Gambia sech un d'Muecht katapultéiert huet. Well den Depart vun der neier Equipe esou hopplahopp war, mat ganz jonke Politiker, déi nach ni eppes mat Politik um Hutt haten, a well sech mat ville Leit ugeluecht gi war, am Genre: "op d'Säit, elo kommen ech, elo gitt der et mol geléiert, wat richteg regéieren ass", goung de Fiduz vun de Leit drastesch séier zeréck. Et gëtt schwéier, dat Vertrauen erëmzegewannen. Ob et awer ënnert enger CSV besser rullt, ass och ongewëss.



D'Resultat vun der Ëmfro schwätzt eng däitlech Sprooch zugonschten vun der CSV. Am Verglach mat der Situatioun vu virun der Vakanz huet den Dräierpakt et awer fäerdeg bruecht, méi lues op der Rutschbunn ënnerwee ze sinn, esou richteg decidéiert ass also nach näischt.



An 9 Méint si Gemengewahlen, an dat ass jo eng ganz aner Tirelatäin. Si bedeiten awer och, datt d'Nationalpolitik iwwer e puer Méint gebremst gëtt, an 2018 si schonn déi nächste Wahlen.