Domatter mengen ech manner de Fait, datt ënnert den Top 10 dräi Politiker si vun der CSV, mä éischter, d’Valeurs sûres an der Politik. Do ass mol de Phänomen Asselborn: Hien ass eise Jang, eng Zort The National, mir hunn hien an eist Häerz ageschloss, grinsen a sinn zugläich houfreg, wann hien en Optrëtt huet bei Anne Will ,Maybrit Illner a Co. Eng fatzeg Iwwerraschung ass d’Lydie Polfer : si mécht elo bal 40 Joer Politik, als Stater Buergermeeschtesch, Ausseministerin, Europadeputéierten an nees Buergermeeschtesch ; si ass net bekannt fir politesch Abenteuer, fir knackeg Aussoen, ma éischter als moderat Persoun, déi hiert Handwierk versteet, besonnesch op kommunalem Plang ; déi Liberal an der Stad kommen net laanscht si-incontournabel, wéi de Fransous seet.Punktgläich mat hir de Claude Wiseler : den CSV-Spëtzekandidat steet gutt do, quasi ex æquo mam Premier, un dee sech d’Leit och schéngen, gewinnt ze hunn, well, hien ass bannent 7 Méint schéi geklomm, wéi iwwerhaapt d’Vertrieder vun der sougenannter ‘neier’ Regierung, déi esou lues an den Alter kënnt.E Viviane Reding, déi laang näischt mat der nationaler Politik um Hutt hat, kënnt ëmmer nach gutt ewech fir hir Leeschtungen als Europakommissärin, an dann, och eng Iwwerraschung, de Luc Frieden ! Dee Mann, de virun 2 Joer aus der nationaler Politik demissionéiert huet, fir an d’Privatwirtschaft ze wiesselen, kënnt ëmmerhin nach op déi 10. Plaz.Hie gëtt ëmmer nach bewäert als éischter kale Kärel, dofir ginn him seng Kompetenzen héich gehalen. De Chamberpresident Mars di Bartolomeo gouf déi Kéier net mat consideréiert, ma de Chamberpresident ass och esou eng Zort überflieger, glécklecherweis fir déi Rout am Süden, well hie wëll nees mat an d'Wahlen. An hätte mir déi Kéier nees d'Europadeputéierten offroe gelooss, da wär wuel de Charel Goerens nach emol als DP-Schwéiergewiicht aus dem Norden erauskomm. Alles Gréissten, déi mir duerch Joerzéngten kennegeléiert hunn. Mir wëlle wiele, wie mir kennen!