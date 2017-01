De Commentaire vum Pit Everling



Alles sollt besser ginn, de 44ste President vun den USA hat vill Wëlles, ma en huet bei wäitem net alles erreecht.Do steet zum Beispill e wuel duerchwuessenen aussepolitesche Bilan mat virop dem Desaster a Syrien an enger US-Politik, déi Froen opwërft. Et gouf keng kloer Strategie, kee klore Positionement a punkto Assad-Regime. De Fokus läit haaptsächlech op de Loftattacke géint den IS an net op der Sich no laangfristege Léisunge fir d'Biergerkrichsland. Washington wëll sech net ze vill amëschen, heescht et. De Barack Obama wëll net déi selwecht Feeler maachen ewéi 2011 a Libyen, heescht et weider. Do geet d'Land jo zënter der Ermordung vum Muammar al-Gaddafi am totale Chaos ënner.Am Konflikt tëscht Israel a Palästina ass keng Léisung a Siicht.Russland ass während der Ära Obama um internationale Plateau méi staark ginn, d'Relatiounen tëscht Washington a Moskau goufe méi schlecht.De Prisong vu Guantanamo gouf net ewéi versprach zougemaach.Dofir goufen et Rapprochementer mam Iran a mat Kuba.De Barack Obama war dann och deen, deen d'Doutmaache vum Osama Bin Laden ordonnéiert huet.Innepolitesch konnt de Barack Obama mat ville Saache Wuert halen. D'Wirtschaft dréint besser, de Chômage ass däitlech erof gaangen. Souguer Detroit an déi morbid Autosindustrie konnten de Réck gestäipt kréien.Op Säite vu gesellschaftspolitesche Reformen stécht den Homo-Mariage eraus.Och also Öko-President goufen et Succèsen. D'Kréinung war sécherlech den Accord vu ParäisDat absolut Häerzstéck ass awer "Obamacare". Et ass dem Demokrat säi Mérite, datt 20 Millioune Leit, déi 2008 net krankeverséchert waren dat elo sinn.Grad déi Gesondheetsreform, mat där all US-Bierger den Accès zu enger medezinescher Versuergung soll garantéiert kréien, huet dem President awer vill Feinde bruecht. Fräiheete géingen ageschränkt ginn, argumentéieren d'Géigner, zum Beispill beim Choix vum Dokter oder vun der Behandlungsmethode.Seng Géigner si virun allem déi politesch Géigner, déi ëmmer méi staark goufen an an den zwou Chamberen d'Demokraten an d'Minoritéit gedréckt hunn. Do sinn et natierlech d'Republikaner, awer och déi konservativ a rietspopulistesch Tea-Party, déi dem Obama d'Liewe schwéier maachen. De President ass am Kongress mat senger Politik just nach widder Mauere gelaf an huet dowéinst villes via Dekret geregelt.Datt hien d'Waffegesetz net verschäerft krut, ass wuel dat, wat de Barack Obama am meeschte frustréiert no dësen 8 Joer.Den Obama war charismatesch, sympathesch, eloquent, integer an disziplinéiert an natierlech de Fifi vu villen Europäer fir déi nach ni en US-President esou e coolen Optrëtt ofgeliwwert hat.Op där aner Säit huet trotz Succèsen heiansdo de Bëss an déi kloer Linn gefeelt.Déi aner Säit vum Pull koum de Wiessel jiddefalls net esou staark wéi annoncéiert an dat gouf dem President do iwwel geholl.D'USA sinn haut déif gespléckt, tëscht aarm a räich, tëscht politesch lénks a riets, tëscht Schwaarzen a Wäissen.Um Enn konnt de Barack Obama net genuch Leit iwwerzeegen, datt seng Politik laangfristeg déi richteg wier. Datt säi Successeur grad Donald Trump heescht, ass den allerbeschte Beweis dofir.Vill Europäer wäerten de Barack Obama jiddefalls vermëssen.