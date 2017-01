Millioune Mënsche weltwäit hu géint den neien amerikanesche President Donald Trump manifestéiert. Anerer stinn hannert hirem neie Mann am Oval Office. An da ginn et do nach déi, déi net fir oder géint e sinn, a soen: "Gëff dem Mann mol eng Chance". An dee Saz stéisst beim Nadine Gautier op wéineg Versteesdemech.

Commentaire Nadine Gautier



"Waart mol of wat den Trump mécht!" Rou an Gedold also opbrénge fir ee Mann, dee sexistesch a rassistesch Aussoe während der Wahlcampagne gemaach huet. Fir ee Mann deen Amerika, nees wëll zesummebréngen. A senge Rieden ënnerschwelleg awer ganz kloer de Contraire seet! Wann's du zu enger Randgrupp gehéiers, dann gehéiers du net zu deenen, déi vum räichen Amerika a vum Opschwong profitéiere wäerten. Wann ech dann héieren, "gëff dem Donald Trump mol eng Chance, en huet dach nach näischt gemaach," da sti mir d’Hoer zu Bierg. A mengen Aen huet den Trump sech scho während der Campagne vun enger populistesch erofloossender Säit gewisen. An déi, déi nach un dat Gutt an deem Mann gegleeft hunn, hätte spéitstens während senger Ried bei der Vereedegung zu Washington e Freiden enttäuscht misste ginn.

Mat de Medien huet sech den Trump ugeluecht, deenen gedreet se zur Rechenschaft ze zéien, well se falsch Zuelen uginn hätten wat d’Presenz vu Leit während der Inauguratioun ugeet. An dann heescht et vu senger Beroderin et hätt een do vun "alternative" Fakten geschwat. Alternativ Fakten???



Den Trump huet sech och net während engem Besuch beim CIA dovunner ofhale gelooss, mam Krich géint d'Medie weider ze maachen. Fir déi wäert et déi nächst 4 Joer wuel eng haart Noss ginn, wa si net grad dem President an d’Hänn spillen.



Och op internationalem Niveau: "America first". Domadder huet den Trump gewisen, wat en vun den anere Natiounen hält.



D’Kand leit praktesch schonn am Pëtz. Un der Spëtzt vun der weltwäit gréisster Wirtschaftsnatioun steet ee Mann dee sech u Suen moosst, deen dobäi virun allem u säin eegenen Interessi denkt. Dat Soziaalt, dovunner héiert ee seelen eppes, och net a senger Ried e Freiden. Déi lescht Méint hunn d'USA mat Rassismusdebatten an brutalen Ausernanersetzungen ze kämpfen, zu Charleston, zu Baltimore oder och nach zu Ferguson. Den Trump gëtt awer keng Äntwert, wéi en dat wëll an de Grëff kréien.



Soll een deem Mann wierklech eng Chance ginn?



A wien elo mam Argument kënnt: den Donald Trump gouf demokratesch gewielt. Deem ass net 100 prozenteg esou. Nees kruten d’Amerikaner nach eng Kéier ganz kloer ënnert d’Nues geriwwen, datt hire System alles anescht wéi demokratesch ass. D’Demokratin Hillary Clinton hat bei de Wielerstëmmen der 2 Millioune méi wéi hire Konkurrent.



Wéi hätt een och kéinten am Viraus eppes ännere oder Afloss op dat Ganzt huelen? Et hätt sech wuel kaum eppes geännert, well déi, déi elo de Weekend op d’Strooss gaange sinn, sinn déi, déi den Donald Trump net gewielt hunn. Ma an awer fannen ech déi Ausso "Komm mir kucken mol wat e mécht" absolut net nozevollzéien.



Doniewent fannen ech et beängschtegend wéi manipulativ den Trump ass. Eng simpel Sprooch, wou sech d’Leit Biller virstelle kënnen, egal wéi defteg déi sinn. Einfach a verlockend… esou ee President duerf ee net einfach maache loossen wat e wëll. Esou ee Mann muss och de Widderstand aus der Populatioun spieren. D’Leit solle weider op d’Strooss goen, Petitiounen ënnerschreiwen, Drock op aner amerikanesch Politiker maachen, wéi d’Senateuren an d’Gouverneuren. De Kongress ass deemno gefrot. An déi auslännesch Politiker solle weisen, datt se net mat sech spille loossen, datt si sech dem Trump net ënnerwerfen, vläicht just kompromëssbereet weisen.