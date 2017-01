Commentaire Guy Kaiser



Grad esou en Zoufall war et, datt den Aarbechtsminister op d'Flüchtlingspolitik konnt agoen.Natierlech war et och Zoufall, datt de Vizepremier um Neijooschpatt vun de Komeroden de Sujet vun der Aarbechtszäitverkierzung ugesträift huet; dat kann ee jo ëmmer mol als Visionär maachen, schonn nëmmen eleng fir dem OGBL e bësselchen Hunneg laanscht de Mond ze schmieren. Datt kuerz duerno eng Petitioun ugeleiert gouf, fir d'Zuel vun de legale Congésdeeg eropzesetzen, war kloer och net grad eng Aktioun, déi vum Himmel gefall koum. Dat provisorescht Resultat ass esou lëschteg wéi d'Aktioun selwer. Well et ass jo net eng Iwwerraschung, datt d'Leit massiv firCongé sinn, oder?! A well ech grad nawell gutt drop sinn, lancéieren ech eng Petitioun, datt jidderee soll 5 Prozent méi op der Pai kréien. Sidd Dir sécher, datt d'Vollek mech wäert dowéinst auspäifen?Also, dat alles war reng zoufälleg, ma awer flott a lëschteg. Dobäi kéint ee jo vill soen a Punkto Aarbechtszäit. Muss et eng Verkierzung sinn? Bon, fir populistesch ze bleiwen: jo, well sos huet een als Politiker keng Chance. Mä, kann een net och iwwer de Wäert vun der Aarbecht an der Gesellschaft schwätzen? Ass et wierklech esou e Calvaire? Ass et net éischter mënschlech dramatesch, wann ee scho mat 40 Joer u seng Pensioun denkt?! Ass dat net als Signal ze verstoen, datt et un der Zäit ass, dann seng Aarbecht ze wiesselen, no enger neier Erausfuerderung ze sichen?Et gëtt haut esou vill Méiglechkeeten, d'Beruffsliewe mat deem Private besser ze combinéieren. Et fänkt un mam congé parental, deen ech selwer virun iwwer 20 Joer an der Privatbeamtechamber gestëmmt hunn an nach haut matdroen. Ma da geet et weider, datt vill Leit net zu 100 Prozent schaffen, ma zu 80, zu 60 oder zu 50 Prozent. Et de congé social, congé culturel an nach zeg anerer, soudatt ech mech verschiddentlech froen, wéini gëtt dann iwwerhaapt nach geschafft?! Ech weess, do sinn elo eng Partie ënnert Iech, déi si guer net mat mir averstanen, an déi ginn och tatsächlech vun hirem Patron gestriizt, bis op d'Blutt ausgedréchent.Mä, wéi dacks ass et net jidderengem vun eis virkomm, datt een an engem Betrib, enger Verwaltung urifft, an et kritt ee gesot: déi Persoun schafft haut net, rufft muer de Mëtten nach emol un?! Dervunner ofgesinn, datt et schlecht ass fir de Fonctionnement vun engem Service, well den Equipegeescht d'Baach erofgeet, kann et zu geféierleche Situatioune féieren, wann et sech ëm e Beruff handelt, an deem et ëm Liewen an Doud geet. Dokter an Infirmière loosse schliisslech net de Skalpell falen, wann d'8-Stonnen areecht sinn! Wa scho Krimiserien aus Däitschland a skandinavesche Länner doriwwer de Spunnes dreiwen, weess een, datt et ufänkt, e gesellschaftleche Problem ze ginn. A Schweden haten se zwee Joer de 6-Stonnendag bei vollem Lounausgläich probéiert. D'Leit ware méi frou, ma d'Personalkäschte sinn duerch de Plafong gefuer, well ebe vill méi Leit hu mussen agestallt ginn. Wann déi Konklusioun keng Iwwerraschung war, da weess ech et och net!