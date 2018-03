Ech muss des Plateforme lo einfach mol notzen, fir meng Verzweiflung matzedeelen. An och meng Roserei iwer sou wéineg Verständnis an Hëllef!

Ech schaffen wéi vill aanerer an der Betreiung vun eise Kanner. Et as ee ganz schéinen Beruff - eigentlech mäin Draamberuff. An wéi ech mech virun méi wéi 20 Joer dofir entscheed hun, mech an de sozialen Dëngscht vun eisem Land ze stellen, war d’Welt och iergendwéi nach bessen méi an der Reih wéi se daat haut as.

Ech schreiwen hei souwuehl als Mamm wéi och als Chef vun enger 30 Mann staarker Equipe an ech maan mir grouss Suergen em hir Zukunft. Beim Personal - an do schwätzen ech net nëmmen vu mengen Leit, ma och vum Léierpersonal, dem Kichepersonal, der Botzequipe, de Bus Chauffeuren an alleguer deenen Leit déi direkt oder indirekt mat der Betreiung vun eisen Kanner hautdesdags ze din hun - fäerten ech dass si fréier oder spéider mat de Suiten vun engem Burnout liewe mussen. Egal ob si lo selwer een hun, oder awer d’Aarbecht vun engem aaneren deen een huet, musse mat droen.

Ma och em mäi Kand maan ech mir Suergen, well ech mir nie sécher sin, ob et och rem heel an onverletzt aus der Schoul kënnt - do setzt et jo net just an der Bänk, ma et geet och an d‘Paus an et huet och nach een Zuchtrajet 2x am Daag ze maan.

Et gëtt héich Zäit dass d’Politiker hir Aan op maan fir daat waat an de Schoulen, de Maison Relais’en an an de Crèche mëttlerweil ofleeft. D’Gewaltpotenzial as an deenen läschten Joer enorm an d’Luut gaang, ma eis Mesuren fir dogéint ze steieren, stin an de Bébés Schong! Ëmmer wann een d’Thema uschwätzt gëtt et entweder belächelt, oder mat engem kräftegen „Nee, bei eis awer net!“ ofgewiergt.

Alles gëtt an eisem klénge Lëtzebuerg ënnert den Tapis gekiehrt! Mir maan op „heile Welt“, oder huet dir schon eemol am Radio héieren, dass um Schoulhaff oder an der Maison Relais eng déck Kläpperei war? Huet dir scho mol an der Zeitung gelies dass een Educateur vun engem Kand aggresséiert gin as? Nee? Ma ech och net! An dann heescht daat fir eis, et gëtt et net!

Vläit denkt dir lo dass ech iwerdreiwen an dass et och an eiser Schoulzäit schon deen een oder aaneren gouf, deen et fauschtdéck hannert den Oueren haat. Ma gleewt mir, et as net mat haut ze vergläichen! An Schold sin hei weder Flüchtlingen nach Auslänner oder soss iergend eng Gruppen. Et zitt sech queesch duerch de Gaart!

Am Bus geet et scho lass, ma do sin der nach net sou vill beieneen. An wann ee Gléck huet, treffen och do nach net déi „Richteg“ openeen. Dann heescht et, de Wee vum Bus bis an d’Schoulgebei packen. Do as dann eventuell mol eng kuerz Zäit Rouh. Ma spéitstens an der Paus dréinen se dann eng éischte Kéier sou richteg op. Waat et heescht Cours ze haalen, wann d’Klass vun 20 Kanner aus engem Drëttel „verhaalenskreativen“ Kanner besteet, brauch ech lo net am Detail ze erklären. Do geet et net nëmmen méi em déi, déi net schaffen, ma just stéieren, ma och em déi, déi net schaffen kënnen, well se gestéiert gin! Déi gin awer ganz liicht vergiess, well déi faalen jo net weider op.

Da geet et weider, entweder bei d‘Dagesmamm oder an d‘Maison Relais. An do si mir supposéiert d’Zauberformel ze kennen. „Hokuspokus!“ an aus dem verhaalensopfällegen Kand gëtt een verstännegen klénge Mensch! Ma bien sur!

An wann een den Elteren dann urifft fir ze soen wéi sech hieren Nowuess behëllt, muss een sech Frechheeten ulauschteren, well mir jo „fir all Kléngegkeet uruffen“. Wuehlverstaan nodeems den Erzéiher eng mat der flaacher Hand op de Baak kruut, oder mat der Fauscht an de Réck geboxt gëtt oder eben mol kuerz de Stull op déi aaner Kanner geworf gin as. Wann een zielt, dass een sech als Erwuessenen keen „fuck you bitch!“ muss gefaalen loossen, just well een engem 8- jähregen gesoot huet, en soll seng Spillsaachen opraumen, kritt een vun der Mamm als Äntwert „daat huet en bei iech geléiert, well mir schwätzen doheem keen Englesch.“ Deem viraus gaang as dann de Versuch d’Situatioun am Gudden ze klären an mat vill Verständnis fir dem Kand seng negativ Astellung, op et anzegoen.

Ma hei stellen ech mech virun meng Leit an schützen si! Daat brauchen si sech net gefaalen ze loossen!!!

Wuehl verstaan brauch lo net all Mamm oder all Papp, dee säi Kand an eng Betreiungsstruktur gëtt, sech als schlechten Elterendeel ze fillen. Daat huet manner domat ze din, dass een d’Kand ofgëtt, ma vill méi domat, wéi en d’Kand erzunn huet.

Wann ech mengem Kand doheem vermëttelen, dass Gewalt - verbal oder physesch - an bestëmmten Situatiounen ok as, da gin ech him domat d’Erlabnis engem aaneren Mensch wéih ze doen! Daat as NET ok an enger Gesellschaft! Wann Handy Spiller, Tablet Gebrauch oder X-Box als „Babysitter“ mëssbraucht gin an ouni Opsiicht an Kontroll bei Fondamental Schüler an souguer och nach méi klénge Kanner erlaabt gin, da musse mir eis beim Resultat net wonneren. Wann dir se mol richteg an Aktioun géift gesin, ech soen iech, et as wéi am Ghetto! Oder an iergendengem Actionfilm um Fernseh! Et gëtt keng Grenzen, alles as erlaabt an gëtt aplaudéiert!

Wéini léieren si Werter déi wichteg sin fir an enger Gesellschaft ze liewen, wann net doheem bei der Mamm oder dem Papp? Als Elteren huet een Verantwortung ze droen an zwar vun deem Moment wou d’Kand do as. Et kann een déi net einfach ofgin an hoffen dass een aaneren daat schon iwerhëllt!

Ech hun des saat, déck saat ëmmer rem daat selwescht ze soen an fir konkret Hëllef ze froen! Um Terrain gesäit et aanescht aus wéi am Bureau vun de verschiddene Ministèren oder an de Versammlungen vun eise Politiker. Ech verstin dass och do vill Aarbecht as, ma et geet hei em eis Kanner! Em eis Zukunft! An et geet hinnen NET gudd!!!

Eis Strukturen gin ze grouss, der Problematik gëtt keng Rechnung gedroen. All Service gëtt ëmmer méi bëlleg an et kritt een mëttlerweil jo schon d‘Gefill dass ee Kand waat net schon mat 4 Méint an der Crèche as, eppes verpasst oder net genuch gefördert gëtt.

Et as un der Zäit emzedenken an de Problemer an d‘Aan ze kucken! Mir brauchen Hëllef an Ennerstëtzung. Just wa mir zesummen dësen Chantier upaaken, kommen mir vläit nach mat just engem bloen Aan dovun...

Merci fir d‘Liesen!



Patricia Heck



VUN RTL.lu: Op Facebook, wou d'Autorin hiren Text als éischt publizéiert hat, war d'Resonanz enorm. Iwwer 720 Mol gedeelt an och massiv kommentéiert. esou e Feedback hat sech d'Autorin selwer net erwaart ...







