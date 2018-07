Ech sinn souwuel Autosfuerer wéi Foussgänger, a Mamm vun 2 Kanner. Ech probéiren, sou oft et geet kleng Strecken ze Fouss ze maachen an maachen och mäi Bescht, fir meng Kanner zu opmierksamen a vernüftegen Verkehrsteilnehmer ze erzéien. Mir ginn bei Luten oder Zebrasträifen iwwert d'Strooss, mir kucken lénks-riets-lénks ob kee kënnt oder bleiwe stoën bis d'Autoën (Velo, Camion a Co) stoë bleiwen, mir stoussen keen ënnerwee, ... . Mir all maachen natierlech och Feeler a keen ass dogéint immun-dat sinn ech mir wuel bewosst. Emmer erëm erliewen mir am Alldag awer geféierlech Situatiounen. Mee wat meng Famill haut huet missen erliewen, dat léisst mech stark schlécken an och iwwert eis Gesellschaft an eis Verkehrsteilnehmer nodenken.

Mir wunnen zu Schëffleng a wollten iwwert eng Haaptstrooss iwwert den Zebrasträif goën. Mir sinn all stoë bliwwen, ee Bus koum vun lénks an huet gebremst fir eis eriwwer ze loossen. Mir hunn brav gewaart bis en stoung, riets nach eemol gekuckt ob keen do war an sinn eriwwer gaangen. Dun huet awer een Autosfuerer hannert dem Bus gemengt, hien misst do de Bus iwwerhuelen a fiert mat gudder Vitesse laanscht...1 cm vu mengem eelste Kand (9 Joër) ewech, deen zum Gléck eng super Reaktioun hat an sech direkt no hannen gehalen huet fir no hannen ze goën, dee Klengen just hannendrun knuppt an säi Brudder a fält ëm. Ech hu vu Schreck gejaut, en Auto huet haart a laang getut, dee "schëllegen" Chauffeur ass weidergefuer, huet kuerz d'Hand gehuewen-war et fir sech ze entschëllegen oder fir ze meckeren, dat wëll a kann ech lo net beuerteelen. Deen Eelsten huet vu Schreck gekrasch an ass sech wuel bewosst, wat do hätt kinnte passéiren-well mat deeër Vitesse, déi den Auto drop hat, wier et net bei enger klenger Verletzung bliwwen. Ech sinn zum engen geschockt, dass een Auto e Bus bei engem Zebrasträif (et war KEEN Busarrêt wuelverstanen) iwwerhëlt (d'Schëlt virum Zebrasträif kënnegt de Foussgängeriwwergang jo och un) an ech sinn och schockéiert iwwert d'Reaktioun vun deem Autosfuerer, deen et mol net fir néideg fonnt huet ze froen, ob eppes geschitt ass an sech ze entschëllegen.



Ech wëll awer hei och dem TICE-Buschauffeur MERCI soen, deen stoë bliwwen ass an och direkt d'Fënster opgemaacht huet fir ze froën ob alles ok wier an 3 Mol nogefrot huet ob och wierklech alles an der Rei wier an sech nach entschëllegt huet, dass hien den Auto hannendrun net gesinn huet iwwerhuelen. An nach een aneren Autosfuerer ass fein bei eis stoë bliwwen an huet sech och vergewëssert, ob alles ok wier-och deem Mann ee grouse MERCI. Schéin ze gesinn, dass et och nach anstänneg Leit ginn.

Léif Verkehrsteilnehmer-egal ob Foussgänger, Autosfuerer, Camion-Bus- an Taxichauffeueren, Velosfuerer, Motorradsfuerer-jiddereen muss am Verkéier oppassen an jiddereen soll sech un de Code de la route halen. Eis all kënnen Feeler passéieren, jo, mee mir all mussen eisen Käppchen aschalten an oppassen an ëmmer drun denken, dass verschidden Verkehrsteilnehmer méi gefährdet sinn wéi anerer. Ech sinn immense dankbar, dass dat haut fir eis gutt ausgaangen ass, mee net jiddereen huet déi Chance.